Arranca la rave en el entorno del embalse de El Cenajo con la asistencia de 1.000 caravanas y furgonetas

ALBACETE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La anticipada rave de fin de año ha dado comienzo este miércoles en el entorno del embalse de El Cenajo tras horas de incertidumbre y tras una peregrinación que ha llevado a las cerca de 1.000 furgonetas y caravanas participantes desde Tobarra a lo aledaños del pantano, atravesando el municipio de Férez.

Según ha podido confirmar Europa Press, a lo largo de la tarde de este miércoles, el evento convocado a través de redes sociales por organizadores provenientes de distintos países de Europa arrancaba, bajo la permanente vigilancia de la Guardia Civil.

El periplo comenzaba este martes, en la pedanía de Cordovilla, en el municipio de Tobarra, donde sobre las 23.00 horas comenzaron a darse citas vehículos de la caravana, aparentemente con la intención de instalar la fiesta en la zona.

Sin embargo, un rápido despliegue de la Guardia Civil impedía su instalación, dispersándose parte de la caravana en torno a las 3.00 horas de la madrugada de este miércoles, trasladándose a zonas cercanas ya al embalse.

Ya en la mañana de este miércoles, la caravana, integrada según datos de la Guardia Civil por alrededor de 1.000 vehículos atravesaba el municipio de Férez, causando problemas de tráfico en la carretera que une el municipio con el vecino Socovos.

El alcalde del municipio, trasladaba en declaraciones a Europa Press que, a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos, los integrantes de la caravana no iban a abandonar las inmediaciones de inmediato.

UN EVENTO ORGANIZADO ANUALMENTE

No se trata de la primera vez que se organiza una fiesta de estas características con motivo de fin de año en la región.

El pasado año, centenares de vehículos se dieron cita en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real, prolongándose hasta el seis de enero, con la participación, según fuentes de la subdelegación de Gobierno, de más de 1.500 personas.

En anteriores ocasiones, los colectivos organizadores, principalmente provenientes de Bélgica, Francia y Reino Unido, habrían escogido ubicaciones como la provincia de Granada o la Región de Murcia.