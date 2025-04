Arranca en La Roda el VII festival 'Doo Wop Fever' con Jimmy Gallagher como cabeza de cartel

ALBACETE 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Roda arranca este viernes el VII festival Doo Wop Fever, con la presencia de míticos del género como Jimmy GallagheR en una edición que contará con 8 grupos de países como Reino Unido, Italia, España y Estados Unidos.

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, acompañado por el concejal de Cultura, Luis Fernández, han asistido a la presentación de la séptima edición, junto a José Adrián Serrano, director del festival y los artistas Jimmy Gallagher y Gustavo Castañeda, dos míticos de este género musical.

"El ambiente que se vive en este festival es único, con ellos nos convertimos en la capital europea de este género musical y además, damos a conocer lo nuestro en el extranjero, ya que el 50 por ciento del público viene de Estados Unidos, Alemania o Inglaterra", ha explicado el alcalde, que ha añadido que "es así como se hace marca España, marca Castilla-La Mancha y marca La Roda".

Por su parte, el concejal de Cultura ha asegurado que tan solo dos días después de salir a la venta las entradas se "colgó el cartel de completo, lo que hace ver que este tipo de música ya está consolidado dentro y fuera de nuestro país", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Como han señalado los organizadores, Doo Wop Fever cumple siete ediciones con la presencia estelar de Jimmy Gallagher, líder del grupo neoyorkino The Passions, en un cartel que se completa con ocho formaciones más de Doo Wop tanto de España como de Europa, "conformando uno de los mejores carteles de este estilo musical que se pueden disfrutar en el viejo continente".

El propio Jimmy Gallagher ha estado durante la rueda de prensa y ha asegurado que "después de tres años de contactos con los organizadores, por fin se ha podido gestar esta colaboración".

"Para mí el venir aquí desde Nueva York, con mi edad y en un vuelo de 9 horas es un gran esfuerzo, pero al llegar todo ha merecido la pena; La Roda es preciosa, el lugar es precioso y el recibimiento ha sido brutal por lo que no puedo más que dar las gracias porque se sigan haciendo este tipo de festivales en lugares como La Roda, con Don Quijote como telón de fondo", ha explicado.

Los grupos que completan con Gallagher esta edición de Doo Wop Fever serán Mallor-Kings, Blueberrys, New Angels y Velvet Candles (España), Metrotones y Class of 58 (Reino Unido) y New Tones (Italia). Grupos que realizarán ocho actuaciones musicales, ya que Velvet Candles harán doblete recreando el repertorio de The Passions y acompañando al cabeza de cartel.

Para esta edición, tanto la fiesta de bienvenida el este viernes, 4 de abril, como los conciertos del sábado, tendrán lugar en el Centro Cultural San Sebastián, habilitada como salón de conciertos. Y el domingo por la mañana, a partir de las 12.00 horas, y con entrada gratuita para todo el que se quiera acercar, "integrantes de los diferentes grupos cantarán a capella, improvisando, en un ambiente más distendido pero que el pasado año fue todo un éxito", ha explicado José Adrián Serrano. Será en la Posada del Sol, emblemático lugar de la Ruta del Quijote.

LOS ARTISTAS

Jimmy Gallagher lideró, en la época dorada de la música Doo Wop (finales de los 50 y primeros 60), a The Passions, uno de los grupos más queridos y recordados por los aficionados a este estilo musical en todo el mundo. Formados en Brooklyn a finales de la década, consiguieron altas cotas de popularidad con canciones como 'Just to be with you', 'Sweeter than' o 'I only want you', que han sido versionadas por numerosas formaciones del género en distintas épocas revivalistas.

"Es, sin duda, un lujo poder disfrutar de la presencia de una leyenda de estas características", ha señalado José Adrián Serrano. Además de las actuaciones musicales y la 'Jam Session', la fiesta será amenizada por los Disc Jockeys Lonesome Cat, Dj Cocran, Javi Tequila y Dolfi Hepcat.

Para presentar a las bandas, repiten Gustavo Castañeda y Mar Quijada, esta vez acompañados por Joe Conroy, que nos visita desde North Caroline, Estados Unidos. Y además de música, el sábado por la mañana habrá una presentación del libro de relatos 'En el Bronx', de Lorenzo Millo Cortés, donde se trata el Doo Wop en dos relatos de ficción.

"Doo Wop Fever sigue consolidándose a cada edición, como una referencia entre los aficionados de todo el planeta a este género musical basado en las armonías vocales y las onomatopeyas rítmicas. Una forma de fusión entre los coros del Góspel y la energía juvenil del pujante Rock'n'Roll de mediados del siglo pasado", ha finalizado el responsable del evento.