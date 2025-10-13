Arrancan las obras de poda y desbroce de la ribera del río Tajo en Talavera

Comienzo de las obras de poda y desbroce de la ribera del río Tajo en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de Alcalde y concejal de Medioambiente, Parque y Jardines en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha informado del comienzo de las obras de poda y desbroce de la ribera del río Tajo

En nota de prensa, David Moreno ha explicado que se trata de podas de seguridad, saneamiento y mantenimiento de ejemplares arbóreos, detallando que tan solo en esta actuación se podarán unas 180 unidades de árboles, en una superficie total de 55.000 metros cuadrados.

"Son más de cinco hectáreas que llevan abandonadas más de 25 años, y con esta actuación de recuperación para el uso y disfrute de los vecinos".

Concretamente, según informa el Consistorio, estas obras se llevarán a cabo en el margen derecho del río, unas actuaciones que irán desde el puente del Príncipe Felipe hasta la Zona de la universidad, donde además se está ejecutando también una "importante restauración ambiental" con diferentes trabajos de desbroce y poda de la Ribera del Tajo.

En cuanto a los trabajos de desbroce, David Moreno ha puesto en valor el trabajo que se está realizando para eliminar dicha vegetación de la ribera del Tajo, con el fin de "adecentar este espacio para su tránsito, eliminando la flora invasora y reduciendo con ello el riesgo de incendio por la crecida de la maleza".

"La eliminación de la vegetación invasiva van a contribuir a reducir un notable descenso en cuanto a la proliferación de los mosquitos en los barrios cercanos al río".

"Son más de cinco hectáreas que estaban llenas de maleza y de vegetación invasiva y que ahora se convertirán en un nuevo sendero para el uso y disfrute de todos los vecinos de Talavera. Un espacio muy apto para los paseos con mascotas o la práctica deportiva de pesca sin muerte", ha apostillado.

"Toda esta actuación de poda y desbroce va a suponer recuperar nuevos espacios de senderos y caminos en todo lo que es la Ribera del Río Tajo", ha subrayado Moreno.

Todos estos trabajos, se han licitado mediante tres lotes, con cargo al cien por cien a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD): LOTE 1, por 31.278,50 euros; el LOTE 2, por 14.036 euros; y el LOTE 3, por 20.261 euros.