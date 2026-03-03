Arrancan las obras de reparación y conservación del Templete de Música del Parque 'Abelardo Sánchez' de Albacete

Templete de Música del Parque 'Abelardo Sánchez'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Proximidad y Actuación Rápida de Albacete, Carlos Calero, ha informado del inicio de las obras de reparación y conservación del Templete de Música del Parque 'Abelardo Sánchez' con el objetivo de mejorar su estado y recuperar la actividad cultural que ofrecía a los ciudadanos.

Con un presupuesto cercano a los 160.000 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses desde el inicio de las obras, Carlos Calero ha explicado que las actuaciones consistirán en la demolición del falso techo y la parte superior del tablero de la cubierta, manteniendo la estructura metálica y zuncho; la limpieza y tratamiento del acero, con reposición de elementos deteriorados; la ejecución de nuevo tablero, la reconstrucción del falso techo y la recuperación de molduras originales.

Además, se va a pintar el exterior del Templete, se reforzarán las molduras, se colocará un pavimento interior de mosaico hidráulico hexagonal antideslizante y una acera perimetral de adoquín de granito con bordillo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a la iluminación, sería LED indirecta en molduras y capiteles; se colocará una luminaria central circular LED (325 W); y se acometerá la renovación completa de la instalación eléctrica.

Asimismo, se mejorará la accesibilidad del Templete a través de la instalación de una rampa metálica; y se restaurará y repondrá la barandilla metálica.