Armonización fiscal y mejora de la financiación autonómica, propuestas de Cs para Arteaga

Actualizado 19/04/2019 17:58:29 CET

ALBACETE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, María Dolores Arteaga, ha desgranado algunas de las medidas del programa electoral de la formación liderada por Albert Rivera de cara a pedir el voto de sus paisanos, poniendo por delante las propuestas fiscales como la bajada de impuestos, la armonización fiscal con el resto de Europa y, sobre todo, la mejora del sistema de financiación autonómica para beneficiar a Castilla-La Mancha.

En una entrevista con Europa Press, Arteaga ha insistido en propuestas como la eliminación del impuesto de sucesiones o la bajada del IRPF para relajar la presión fiscal de las clases medias, añadiendo un "rediseño" al impuesto de sociedades para evitar el efecto "queso Grouyère" que a su juicio representa en la actualidad y el cual provoca que, "con ingeniería fiscal", los contribuyentes puedan esquivar ciertos pagos.

La armonización fiscal con respecto a otros países del entorno europeo es otra de las sugerencias en la materia defendidas por la candidata de Ciudadanos, para así evitar que grandes empresas "prefieran ir a otros países" de la Unión Europea.

En cuanto a la financiación autonómica, la reforma que propone Ciudadanos busca evitar "que haya ciudadanos de primera y de segunda división". Aquí, ha puesto el acento en la discriminación que sufre Castilla-La Mancha, región que "se merece estar al mismo nivel que las demás". "Sufrimos mucho la desigualdad, pero Ciudadanos es el único partido que ofrece un proyecto sólido al respecto", ha defendido.

Otro aspecto importante para la formación naranja y que beneficiará a la provincia de Albacete es el plan de apoyo a los autónomos, que servirá "para que puedan montar negocios, conciliar su vida y para que si se caen, se vuelvan a levantar".

Arteaga se ha mostrado partidaria de "despolitizar las instituciones" y ha avisado de que con la llegada de Ciudadanos "se acabará el capitalismo de amiguetes, se eliminarán las duplicidades y se reestructurará la administración".

Rechaza la candidata que los "partidos extremos" estén en el Gobierno, ya que con ellos "no se encuentran soluciones, se rompe el mercado de trabajo y se pierde competitividad".

Como carta de servicios, la formación naranja quiere protagonizar, según la candidata albaceteña, "una revolución también en la educación", impulsando un pacto nacional que se vio roto tras 18 meses de negociación en esta legislatura "porque el PSOE se levantó de la mesa".

"Lo que queremos es que las familias puedan elegir su modelo educativo y que además tengan una educación de calidad a la altura del siglo XXI", ha sugerido.

También en materia educativa ve imprescindible apuntalar la formación profesional para el empleo, un sistema que saque este tipo de curso "del mando de los chiringuitos" para lograr una mayor eficiencia.

FORMADA EN TURISMO Y PROFESORA

Arteaga aceptó el reto de Albert Rivera para asumir la cabeza de lista por Albacete después de cuatro años de intenso trabajo de puertas para adentro en el Grupo Municipal de Ciudadanos en la capital albaceteña.

Tal y como ha explicado, su formación radica en el Turismo y también es profesora de la UNED, ha pasado por la Cámara de Comercio de Albacete y fue hace cuatro años cuando Cs llama a su puerta "para poner en marcha desde el punta de vista técnico el Grupo Municipal".

"El proyecto siempre me ha gustado. Hace unas semanas me propusieron dar el salto y presentarme como candidata. Creo que uno no se puede quejar si antes no decide dar el salto y aportar su trabajo, su esfuerzo y su dedicación", ha manifestado Arteaga.