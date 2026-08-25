El artista local Lorenzo Higueras será el cartelista de las Fiestas de San Mateo 2026 de Cuenca

El artista Lorenzo Higueras. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven pintor conquense Lorenzo Higueras será el cartelista de San Mateo 2026, tarea que afronta con gran entusiasmo porque "todo lo que tenga que ver con mi ciudad y con poder representar de alguna manera sus fiestas y su esencia es siempre motivo de orgullo".

Higueras, que padece artrogriposis múltiple congénita, un atrofiamiento muscular que le impide mover los brazos por lo que desarrolla su pasión artística, la pintura, con la boca, ya fue cartelista del Carnaval conquense en 2023, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Lorenzo Higueras, estudiante de Derecho en la UCLM, pertenece a la Escuela de Dibujo y Pintura de Víctor y Damián de Dios, así como a la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, que aglutina a los artistas que debido a su discapacidad física, por enfermedades o por accidentes, no pueden utilizar sus manos y pintan con la boca o con el pie.