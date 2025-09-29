Artistas toledanos podrán presentar obras en Centro Cultural San Marcos con una convocatoria que saldrá en próximos días

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que el mes de noviembre el Centro Cultural San Marcos se dedicará "íntegramente" a los artistas toledanos, quienes podrán presentar sus obras en este espacio singular a través de una convocatoria pública que se dará a conocer en los próximos días.

Así lo ha indicado el alcalde durante el acto de inauguración de la exposición fotográficos de los 40 años de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha que se podrá ver en este espacio expositivo hasta el próximo 12 de octubre.

En este sentido, Velázquez ha señalado que desde el Ayuntamiento de Toledo quieren que San Marcos "sea un centro de referencia internacional, pero también un lugar de encuentro para el talento toledano", lo que representa "un paso muy importante para acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad".

Una iniciativa que nace con la vocación de ofrecer oportunidades a los creadores locales. "Los artistas toledanos llevan muchos años trabajando y creemos que ha llegado el momento de poner San Marcos a su servicio. Cualquier persona de la ciudad que sienta que tiene algo que aportar podrá exponer aquí su obra", ha remarcado.

Además, el alcalde ha recordado que en los últimos meses el Centro Cultural San Marcos ha experimentado mejoras en su infraestructura, como la renovación de paneles y suelos o la instalación de una nueva iluminación "equiparable a la de salas de exposición de referencia mundial".

Por ello, se ha mostrado "encantados de abrir las puertas de este edificio a una muestra que no es cualquier exposición, sino un ejercicio de memoria y reconocimiento al periodismo en nuestra sociedad", ha afirmado el alcalde.

De la muestra de la Agencia EFE, el alcalde ha señalado que sus profesionales son "guardeses de la memoria colectiva de la región", reconociendo el trabajo que realizan diariamente en la delegación castellanomanchega y que se puede ver en esta exposición.

SER TESTIGO DE LA HISTORIA

Por su lado, el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha destacado que estas fotografías no pretenden protagonizar la historia, sino registrarla, ser "testigo", para narrarla "tal como es" sin inventarse los hechos y para luchar "contra la desinformación".

Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha indicado que la muestra visitará el Parlamento regional y podrá ser visitada "por los ciudadanos y ciudadanas de Toledo y de la región y de cualquier lugar", una vez que abandone el centro cultural de la capital.

De su lado, la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, ha indicado que "más allá de una exposición sin más", lo que se puede ver en San Marcos "son 40 años de información, 40 años de imágenes, 40 años de recuerdos", un periodo en el que se celebra "la democracia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía" y además, en paralelo, el nacimiento de Universidad de Castilla-La Mancha que también "daba sus primeros pasos".