Arzobispado Toledo confirma la detención de un sacerdote en Torremolinos pero niega que sea el rector de Seminario Mayor

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis el pasado 21 de septiembre en la localidad malagueña de Torremolinos, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua.

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

Así se ha pronunciado la Arzobispado después de que El Español haya adelantado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en Torremolinos por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

La Archidiócesis ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".