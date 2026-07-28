El Arzobispo de Toledo convoca un triduo de oración ante los incendios que asolan la Archidiócesis y España

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en la homilía del Corpus. - EUROPA PRESS/JUANMA JIMENEZ - Archivo

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ante los incendios "devastadores" que asolan España y la Archidiócesis de Toledo, ha hecho un llamamiento urgente a todos los fieles para responder desde la fe, "combatiendo el fuego con la fuerza de la oración y encomendando en la plegaria a los afectados y a cuantos arriesgan su vida en la primera línea de extinción".

Para unir las fuerzas de toda la Iglesia que camina en Toledo, se ha convocado un triduo de oración eucarística ante el Santísimo Sacramento los días este martes, 28 de julio, el miércoles, 29 de julio, y el jueves, 30 de julio.

Una acción a llevar a cabo en todas las parroquias de la Archidiócesis, iglesias abiertas al culto, capillas de Adoración Eucarística Perpetua y comunidades religiosas de vida contemplativa y activa.

Pide así que esos días y en esos lugares se haga una hora de oración --de forma personal o comunitaria--, haciendo especial hincapié en cubrir los turnos de la noche y la madrugada "para que la súplica incesante detenga el avance del fuego y proteja la vida humana y la Creación".

El Arzobispo ha querido recordar con esperanza este llamamiento institucional reiterando que "la esperanza es posible incluso ante todo lo que se está perdiendo por los incendios".

Asimismo, la Archidiócesis ha redactado una Oración para pedir el cese del fuego, encomendando a Dios a bomberos, fuerzas de seguridad, militares y voluntarios "que de día y de noche se desviven por frenar esta catástrofe colectiva, pidiendo además la intercesión de Santa María, madre de los afligidos".