El arzobispo de Toledo oficiará este sábado una misa funeral en Urda por las personas fallecidas

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en la presentación del año Jubilar. - GUADALUPE JUBILEO - Archivo

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar a las 12.00 horas de este sábado, 31 de octubre, una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos en el accidente ferroviario de este pasado miércoles en la localidad.

Según la Oficina de Información del Arzobispado, el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán, y de los sacerdotes de las parroquias de Los Yébenes y Urda.

El anuncio de esta misa se produce después de que este jueves el Papa León XIV se mostrase "vivamente apenado" al conocer la "dolorosa" noticia del "trágico" accidente ferroviario, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos.

En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y remitido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, el Pontífice envía su "sentido pésame" a los familiares de los fallecidos y sus "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

Robert Prevost ha ofrecido "sufragios por el eterno descanso de los difuntos". Además, ha animado a los miembros de los equipos de rescate a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia" y les imparte a todos "de corazón" su bendición apostólica, "como signo de esperanza en el señor resucitado".