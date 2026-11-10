Arzobispo Toledo pide esclarecer causas y que se repare a familiares: "Sentimos como propio vuestro dolor"

Misa en memoria de los fallecidos en el accidente de Urda, en la Catedral de Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pronunciado una sentida homilía en el funeral en homenaje de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, con unas palabras en las que ha apelado a la unidad y solidaridad que la tragedia ha construido en la sociedad y aprovechando para mostrar el "compromiso firme" con las víctimas.

Y es que, aunque "es legítimo pedir que se esclarezcan las causas y que se asuman responsabilidades", además de que "se repare en justicia a los familiares", también hay que "poner todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir".

En la homilía pronunciada este martes durante la misa funeral oficiada en la Catedral de Toledo, ha aseverado que el accidente "ha dejado en nuestras familias, en nuestros pueblos y en toda nuestra sociedad un dolor difícil de integrar".

"La muerte de tantas personas, el sufrimiento de los heridos y la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos nos sitúan ante el misterio de la fragilidad humana", ha dicho, pero hoy, "antes que nada, queremos mirar a los rostros de quienes sufren. A las familias que han perdido a sus seres queridos. Queremos deciros que sentimos como propio vuestro dolor".

En sus palabras, ha aseverado que "detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones". No solo eso, también "abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar".

Aunque "no hay palabras para aliviar tanto sufrimiento", Cerro Chaves ha ofrecido una "oración sincera", afirmando que con Dios, si bien "hay cosas que cuestan entender", sin Él "no se entiende nada".

Tras destacar la importancia de la presencia del Cristo de la Vera Cruz de Urda, ha querido exponer un total de tres certezas ante un dramático suceso que "ha interrogado a nuestra sociedad".

TRES CERTEZAS

La primera certeza, según el arzobispo, es que "el dolor y la misericordia han de ir unidos", y es por eso que hoy hay que acercarse a las familias "con el mismo respeto y la misma ternura de Jesucristo", si bien "ninguna palabra puede sustituir la presencia" de los seres perdidos.

"Las ausencias dejan un vacío inmenso y preguntas difíciles de responder", ha afirmado Cerro Chaves citando al Papa León XIV al defender que "la fe se abre siempre a la esperanza".

La iglesia de Toledo y España quieren ahora "sostener con la oración a las familias" y hacerlo también "acompañando el silencio y respetando las lágrimas".

Y es que el dolor de las familias "conmueve", pero la misericordia de Dios "no consiste en evitar que suframos, sino en asegurarnos que nunca sufriremos solos".

AGRADECIMIENTO A LOS QUE PARTICIPARON

Francisco Cerro Chaves ha mostrado su respeto y cariño ante los profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, sacerdotes, voluntarios, psicólogos y medios de comunicación por el trabajo desempeñado tras el 28 de octubre, ya que todos ellos "han respondido con generosidad".

Ha tenido palabras para los heridos, "que están afrontando" su recuperación. "Nos preocupa vuestro dolor y vuestras heridas interiores de una experiencia tan dramática".

La muerte deja paso también a "la grandeza de la solidaridad humana", y es que cuando el dolor une, "la misericordia" es quien se abre paso.

La segunda de las certezas, "que todo lo que vivimos es semilla de vida eterna y esperanza"; a la que sigue la seguridad de que "el dolor vislumbra el amanecer".

"Queridos hermanos, hoy ponemos en las manos de Dios a todas las víctimas y pedimos por su eternos descanso, por la recuperación de los heridos y por el consuelo de todas sus familias", ha proseguido.

SENTIMIENTO HACIA LOS REYES

Durante su alocución, ha hecho referencia a la presencia de Sus Majestades los Reyes en esta ceremonia. "Ya estuvieron en Toledo, y su cercanía a todos quiere expresar que todo un pueblo se siente unido en el dolor y la esperanza. Que esta tragedia nos haga crecer en fraternidad, en responsabilidad y en la conciencia de caminar juntos".

"Hoy ante el Señor lloramos a nuestros muertos, abrazamos a quienes sufren y pedimos esperanza para todos. Que el recuerdo de quienes nos han dejado permanezca vivo en nuestros corazones", ha indicado.

Para terminar, ha pedido al Cristo de Urda --presente en la Catedral para el funeral-- quien "camina a nuestro lado y conoce nuestras lágrimas", que su amor sea "más fuerte que la muerte". "Ni el dolor ni la muerte, ni ninguna oscuridad, tendrán la última palabra".