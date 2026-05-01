El Arzobispo de Toledo renueva el equipo de vicarios territoriales de la Archidiócesis

Miguel Ángel Gómez Jiménez, nuevo vicario episcopal de Toledo - ARZOBISPADO DE TOLEDO

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves, ha procedido este viernes, 1 de mayo, a la renovación del equipo de vicarios territoriales de la Archidiócesis y ha nombrado a Miguel Ángel Gómez Jiménez, vicario episcopal de Toledo; a Rubén Zamora Nava, vicario episcopal de Talavera de la Reina, y a Josué García Martínez, vicario episcopal de la Sagra.

Además, según ha informado el Arzobipsado en nota de prensa, ha renovado el nombramiento de don Luis Lucendo Lara como vicario episcopal de la Mancha.

Estos nombramientos se producen al cumplirse los cinco años del anterior equipo, constituido el 1 de mayo de 2021, siguiendo así el periodo de servicio habitual para estas responsabilidades de gobierno y coordinación pastoral.

El juramento de fidelidad y la toma de posesión del nuevo equipo de vicarios tendrá lugar este lunes, 4 de mayo, a las 10.00 horas, en la antesala de la Vicaría general del Arzobispado.

El arzobispo desea expresar su "más profunda gratitud" a los vicarios salientes: José Fernando González Espuela (Toledo), Juan María Pérez-Mosso Hommel (Talavera de la Reina) y José Zarco Planchuelo (La Sagra), por su "labor, su fidelidad y el celo apostólico" mostrado en el ejercicio de su ministerio durante este lustro. "Su trabajo ha sido fundamental para el impulso de la vida diocesana en sus respectivas demarcaciones", ha añadido.

NUEVO EQUIPO DE VICARIOS TERRITORIALES

El nuevo equipo de vicarios territoriales aúna continuidad y renovación, destacando su experiencia pastoral y la gran preparación teológica y jurídica de sus miembros. Así, el vicario territorial de Toledo, Miguel Ángel Gómez, nacido en Noblejas en 1979. Antes de su ingreso en el Seminario Mayor de Toledo, realizó estudios de arquitectura en la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid.

Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 2008 tras licenciarse en Estudios Eclesiásticos en el Instituto Teológico San Ildefonso. Su ministerio comenzó como vicario parroquial en Talavera de la Reina. Ha dedicado gran parte de su labor a la formación de futuros sacerdotes como formador, Secretario de Estudios y Vicerrector del Seminario Menor.

Destaca su especialización en el cuidado del arte sacro, siendo desde 2017 el Delegado diocesano de Patrimonio Cultural. Actualmente es vicario parroquial de Santa Teresa, en Toledo y, desde 2025, canónigo capellán mozárabe y adjunto a las áreas de Obra y Fábrica y Patrimonio Artístico del Cabildo Catedralicio.

El vicario territorial de Talavera de la Reina, Rubén Zamora Nava. Nacido en Madrid en 1978, ingresó en el Seminario Menor 'Santo Tomás de Villanueva' en 1989 y fue ordenado sacerdote el 1 de diciembre de 2002 por el cardenal Álvarez Martínez. Inició su ministerio como vicario parroquial en Urda y, posteriormente, en la parroquia de Santa María de Talavera de la Reina.

Durante una década (2008-2018) fue párroco de El Puente del Arzobispo, donde también desempeñó el cargo de arcipreste. Desde 2018 es párroco de San Ildefonso en Talavera. Ha compaginado su labor pastoral con la docencia en Ciencias Religiosas y, desde 2007, sirve como notario actuario en la Causa de los Mártires de la Archidiócesis de Toledo.

El vicario territorial de La Mancha, Luis Manuel Lucendo Lara. Nacido en 1963 en Alcázar de San Juan, (familia residente en Miguel Esteban), fue ordenado sacerdote en 1987. Es licenciado en Teología, especialidad Catequética, por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado su ministerio como vicario parroquial en Consuegra y Santa Bárbara (Toledo), ha sido Delegado diocesano de Apostolado Seglar y profesor en el Instituto Teológico San Ildefonso y en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes.

Ha sido párroco en Bargas y Villacañas, y anteriormente desempeñó el cargo de vicario episcopal de Toledo. Inició su servicio como Vicario de La Mancha en 2021, labor que ahora continúa.

El vicario territorial de La Sagra, Josué García Martínez, nacido en Toledo en 1975 y ordenado sacerdote en 1999. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad Teológica del Norte de España (Burgos) y Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad 'San Dámaso' (Madrid).

Ha servido como vicario parroquial en Cebolla y Fuensalida, y como párroco en Carranque, labor que compaginó con la docencia. Posee una amplia trayectoria jurídica como juez diocesano, vicario judicial adjunto en Toledo y promotor de justicia y defensor del Vínculo en el Tribunal de Segovia. Entre 2015 y 2021 fue Arcipreste de Cedillo en la propia vicaría de La Sagra.

CONSEJO EPISCOPAL

Estos nombramientos completan el consejo episcopal del arzobispo, que queda integrado por el vicario general, Francisco César García, que es obispo auxiliar; y los provicarios generales Raúl Muelas Jiménez y Don José Fernando González Espuela.

El vicario de Asuntos Económicos es Ángel Camuñas Sánchez; el vicario para la Vida Consagrada Raúl Muelas Jiménez; el vicario para el Clero Miguel Garrigós Domínguez; el vicario para Laicos, Familia y Vida Enrique del Álamo González; el vicario territorial de Toledo Miguel Ángel Gómez Jiménez; el vicario territorial de Talavera de la Reina Rubén Zamora Nava; el vicario territorial de la Mancha Luis Manuel Lucendo Lara; y el vicario territorial de La Sagra Josué García Martínez; y el canciller-secretario general es Juan Muñoz García.

Junto a estos colaboradores, también se hacen públicos hoy los nombramientos de María Eva Alonso Zazo como Secretaria particular del arzobispo; Juan José López Fabuel, como secretario personal del arzobispo y José Zarco Planchuelo como delegado diocesano de Catequesis.

La Archidiócesis recibe con esperanza a este nuevo equipo, pidiendo al Espíritu Santo que les ilumine en su tarea de servicio a nuestra Iglesia particular, para seguir caminando juntos en la misión evangelizadora.