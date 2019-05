El arzobispo de Toledo ve "imprescindible" la asignatura de Religión en la escuela pública

Publicado 29/05/2019 13:35:23 CET

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha señalado que es "imprescindible" que en la educación se estudie también Religión y ha añadido que la escuela es "mediación importante" para ello, "sobre todo" en la escuela pública; también en la concertada y la privada.

Así lo ha indicado en su escrito semanal, recogido por Europa Press, en el que afirma "rotundamente" que la formación religiosa es necesaria "para el que quiera", sobre todo para los padres que desean que sus hijos estudien Religión en la Escuela.

"¿Y si lo que tenemos en España es un Estado aconfesional? Tanto más, como sucede en el conjunto de Europa, donde se da la máxima protección a este derecho fundamental de los padres", apunta, para añadir que un Estado aconfesional "no impone el laicismo, como hizo en algún momento la II República Española y deseos de ello se dan hoy también entre nosotros".

EL SER HUMANO NO DEJA DE CUESTIONARSE

Tras preguntarse por qué es necesaria una asignatura de Religión y Moral Católica y tras citar al neurólogo y psiquiatra Víctor Frankl, Rodríguez responde que el ser humano no deja de cuestionarse, no sólo el sentido de la vida, sino el de la muerte, el del sufrimiento y el del mal. "Y se pregunta por qué es conveniente hacer el bien y evitar el mal o cómo afrontar las contradicciones internas que descubre en su propia vida y persona y en las de otros".

"Queremos saber si se puede esperar retribución o éxito en esta vida; también en la otra vida. ¿Acaso hay correlación entre ambas? Me parece evidente, aunque se niegue en muchos círculos, que la gente se hace la pregunta sobre la posibilidad de la existencia de un Ser Supremo, del cuidado y providencia que de Él se puede esperar", ha argumentado.

También interesa, según añade, cuál es la razón del pecado, la injusticia y la desigualdad en el mundo. Por lo que afirma que es necesario reflexionar sobre cómo han respondido, han sentido, han expresado y anunciado todo esto los hombres de todas las épocas, culturas y credos, en la literatura, en el arte, la música, el cine.

NADA QUE VER CON UN PRIVILEGIO DE LA IGLESIA

"Por ello es imprescindible que en la educación se estudie también Religión y la Escuela es mediación importante para ello, sobre todo en la Escuela Pública; también en la concertada y la privada. Nada tiene esto que ver con un privilegio que tuviera la Iglesia Católica. Ahí están los porcentajes de padres que eligen Religión para sus hijos en Toledo", manifiesta el arzobispo toledano.

A colación de ello, también indica que es importante resaltar la tarea educativa que llevan a cabo los profesores de Religión que, según destaca, aparte de haber obtenido la titulación civil necesaria, se han especializado para impartir la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE).

"Estos profesores no ganan mucho dinero, realizan su labor en muchos casos con dificultades sobreañadidas, como la constante reducción de sus jornadas o la desconfianza de otros profesores, y con amenazas de que desaparezca su asignatura; y ahí siguen enseñando y constituyendo en ocasiones en único lugar de encuentro con la reflexión sobre la trascendencia, la moral, lo religiosos cristiano, en definitiva, Dios, manifestado en Cristo en la Iglesia por el Espíritu Santo", ha señalado.

Por ello, afirma que hay que defender esta asignatura, reconociendo "su grandeza", eligiéndola los padres para esos hijos en el momento "más delicado" de su formación y educación en la fe; y animando a los profesores de Religión, que no están solos en esta tarea. "No confundimos catequesis con clase de Religión. Los profesores de esta asignatura no confunden los planos; tampoco hay proselitismo ni rechazo de los padres que eligen otras alternativas, si las hay".