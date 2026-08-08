Asaja aboga por una tendencia alcista del precio del pistacho en respuesta a la situación real del mercado - ASAJA

CIUDAD REAL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) Ciudad Real ha abogado por que los precios del pistacho en origen reflejen la realidad del mercado internacional y no penalicen a los productores de Castilla-La Mancha, una región que concentra más del 70% de la superficie nacional dedicada a este cultivo y que se ha convertido en el principal referente del pistacho español.

En nota de prensa, la organización agraria recuerda que miles de agricultores han realizado importantes inversiones durante los últimos años para implantar un cultivo estratégico que contribuye a diversificar las explotaciones, fijar población en el medio rural y generar valor añadido en nuestra región.

"Sin embargo, esas inversiones solo tendrán futuro si el productor recibe un precio justo por una producción de calidad", sostienen desde Asaja, que advierte de que los datos del mercado internacional ponen de manifiesto que no existen razones objetivas para mantener una presión a la baja sobre los precios en origen.

Muy al contrario, la actual campaña está marcada por una menor disponibilidad de producto en los principales países productores. Las previsiones internacionales apuntan a que Estados Unidos afronta un año de vecería, con una reducción estimada de entre un 40% y un 50% de su cosecha, mientras que Irán también verá disminuida su producción debido a los problemas estructurales derivados de la sequía, la salinización de los acuíferos y las limitaciones energéticas para el riego.

A ello se suma que las exigencias sanitarias de la Unión Europea limitan la entrada de determinadas partidas de pistacho iraní con cáscara.

En este contexto, Asaja Ciudad Real considera que la evolución lógica del mercado debería traducirse en una tendencia alcista de los precios, ya que la oferta mundial será sensiblemente inferior a la de campañas anteriores.

A esta situación internacional se une la realidad española. Aunque continúa aumentando la superficie plantada, gran parte de las explotaciones todavía no ha alcanzado su plena producción.

Además, la presente campaña estará condicionada por la vecería natural del cultivo --especialmente en la variedad Kerman, mayoritaria en la región-- y por el fallo de polinización causado por las altas temperaturas durante la época de floración; factores que han provocado una importante reducción de la cosecha en Castilla-La Mancha, estimada en torno al 30%.

La organización insiste en que el incremento de hectáreas plantadas no puede confundirse con un aumento inmediato de la producción disponible. El pistachero requiere varios años para alcanzar su potencial productivo y la producción española continúa representando menos del 1% del volumen mundial.

Por ello, la organización advierte ya que los agricultores no deben ser quienes asuman las incertidumbres del mercado soportando reducciones injustificadas en el precio de su cosecha.

De ahí que reclame que las operaciones comerciales se desarrollen con la máxima transparencia y que los precios en origen respondan a criterios objetivos de oferta y demanda, teniendo en cuenta la situación real del mercado internacional y la menor disponibilidad de producto prevista para esta campaña.

Asimismo, la organización provincial agraria recuerda que el pistacho producido en Castilla-La Mancha destaca por su elevada calidad, trazabilidad y garantías sanitarias, características que deben traducirse en una adecuada valorización económica y en una remuneración digna para quienes lo producen.