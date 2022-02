Asaja avisa de una sequía "gorda" y pide a la Consejería de Agricultura que "haga algo" para atajar sus efectos

TOLEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha avisado de que hay "una sequía gorda" que ya afecta a la región, asegurando que no comparten la opinión del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que este lunes expresaba que aún era "pronto para alarmas" al respecto, reclamando a su departamento que "haga algo" para atajar los efectos de la falta de lluvias.

Así lo ha expresado a preguntas de los medios en rueda de prensa el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, junto a la vicepresidenta de la organización, Blanca Corroto.

"No compartimos --las declaraciones del consejero--, diga lo que diga, hay que actuar, si es que tienen interés en el sistema productivo", ha afirmado Fresneda, que aunque no cuenta con datos de las siembras afectadas en la región por la sequía, están arrasando muchas en la región.

"El agricultor me llama, me dice que se me seca --la siembra--, que no me crece y lo poquito que me crece se lo come el conejo", ha afirmado el secretario regional de Asaja.

MACROGRANJAS

Preguntado por la entrada en vigor de la moratoria de las macrogranjas en Castilla-La Mancha este martes, Fresneda ha señalado que "no debería entrar en vigor porque no hay de eso". "Entra en vigor, enhorabuena, ha triunfado la macromentira sobre el tema de granjas de porcino, en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, única región de España y en Europa", ha aseverado.

De otro lado, sobre el Plan de Ganadería del PP de Castilla-La Mancha, Fresneda señala que el partido de Paco Núñez se ha reunido con todo el mundo, pero ha señalado desconocerlo y ha reclamado saber "cuánto cuesta, qué modelo de explotación se defiende y cómo se respeta la normativa comunitaria".

Sobre el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, con una dotación de 1.000 millones de euros, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha tildado de "anuncio maravilloso" que ojalá "le llegue de verdad al agricultor de Almería".

Además, ha criticado que ya no se hable de problemáticas para los agricultores como los efectos de 'Filomena', apuntando que han sido contados los casos que han cobrado las ayudas. "Van a venir tres filomenas más antes de que la gente cobre", ha aseverado.