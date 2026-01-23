Asaja CLM califica de "inútil e inservible" la declaración de comarca cinegética por daños de conejo

Daños de conejo - ASAJA

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja CLM considera que la declaración de comarca de emergencia cinegética es un instrumento "inútil e inservible" ya que, después de casi diez años de su puesta en marcha, lo único que ha conseguido es pasar de 231 municipios afectados inicialmente a los 360 actuales, lo que supone un 40% de los términos municipales de Castilla-La Mancha".

Más que una medida de control, la declaración de emergencia cinegética parece "una máquina de multiplicar los conejos y daños en los cultivos". La organización agraria ha anunciado que presentará alegaciones al borrador de la nueva Resolución que ha elaborado la Consejería de Desarrollo Sostenible y que se publicará en el Diario Oficial los próximos días.

El vicepresidente de ASAJA CLM, Manuel Torrero, traslada el sentir y la "desesperación" de los agricultores afectados ante una situación que se prolonga ya desde hace más de 20 años. Torrero informa del trabajo que desde la organización agraria se está realizando con la Consejería e indica que es el momento de plantearse medidas más contundentes como podría ser el control biológico de la población de conejos, ya que se ha demostrado que la caza es insuficiente, "estamos ante un escenario de verdadera emergencia que nos obliga a actuar de forma distinta, lo que no funciona hay que cambiarlo y aquí los datos son claros".

Torrero añade que la Consejería de Desarrollo Sostenible no puede dejar pasar más tiempo sin atajar el problema para una solución definitiva y señala que "demasiada paciencia están teniendo los agricultores en este tema cuando ven que sus cosechas son devoradas por los conejos y que cada año la población de estos animales está más descontrolada".

El vicepresidente de Asaja CLM califica de "contradicción" el hecho de que la Junta habilite ayudas para plantar viñedo o para que los jóvenes se incorporen a la agricultura y al mismo tiempo permita que los conejos o la caza mayor se coman los cultivos y arruinen a los agricultores, "el daño en las siembras es terrible, pero en los leñosos es definitivo, cuando los conejos se comen una viña u otro leñoso éste se pierde".

"El daño de la fauna ocasiona además situaciones que dejan en una absoluta indefensión a los agricultores, se dan casos en los que los conejos o la caza mayor se comen totalmente una siembra y la Administración penaliza al agricultor quitándole la ayuda porque cuando el satélite hace la foto no ve cultivo. Encima de sembrar y hacer todo el gasto la Administración nos dice que no hemos puesto cultivo cuando lo que en realidad ha ocurrido es que los conejos o la caza mayor se lo han comido totalmente. Alimentamos a los animales y nos penalizan", señalan los agricultores que además se quejan de que tampoco los seguros ofrecen ninguna solución tal y como están planteados.

Torrero indicó además que la organización agraria iniciará acciones legales contra las Administraciones responsables y que ya se está articulando el modo en que se llevará a cabo está vía judicial.

Ante esta situación el vicepresidente de Asaja CLM, Manuel Torrero, ha recordado a los agricultores que la movilización es más necesaria que nunca y que el próximo jueves, 29 de enero, "tenemos la oportunidad en Toledo de que la Administración sienta el hartazgo del sector tanto por el daño de la fauna salvaje como por otras cuestiones que ahogan la viabilidad de las explotaciones". "Las políticas medioambientalistas están trayendo estas consecuencias y es momento de decir basta".