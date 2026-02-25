Asaja constata denuncia ante Fiscalía contra Junta por delito de prevaricación respecto a la sobrepoblación de conejos

Archivo - Conejo - JCCM - Archivo
TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja) ha materializado su denuncia ante la Fiscalía respecto a la situación de sobrepoblación de conejos en la región, ante lo que consideran un delito de "prevaricación administrativa" por parte del Gobierno regional y de "opacidad administrativa".
Así lo ha confirmado en rueda de prensa su presidente, José María Freneda, junto a la vicepresidenta, Blanca Corroto, marco en el que el responsable de la organización ha señalado que ha hablado esta misma mañana con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para trasladarle este paso.
En todas las medidas puntuales para luchar contra la sobrepoblación de conejos, Asaja apoyará al Gobierno regional, pero la organización no ha tenido "más remedio que llegar a esta situación", ha mencionado Fresneda haciendo alusión a lo que le ha trasladado en esta conversación a la consejera este mismo miércoles.
Cree la organización que su demanda está más que justificada. "Esperamos que la Fiscalía de en el clavo, que de verdad consigamos el objetivo. Esto no va de poner trampas, ni de hurones, ni de mallas conejeras".
La denuncia va dirigida concretamente al viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, con el objetivo de que un juez se decante ante "un proceso mentiroso".
Si la Fiscalía no admite a trámite esta denuncia, se presentará esta denuncia ante un juzgado ordinario, ha manifestado Fresneda.