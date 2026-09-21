Asaja C-LM advierte de que muchos viticultores se quedarán fuera de las ayudas a la reestructuración de viñedo

Archivo - Viñedo en Valdepeñas. - JCCM - Archivo

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de que "un elevado porcentaje" de viticultores de la región podría quedarse fuera de la convocatoria de este año de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo "por falta de presupuesto", pese al esfuerzo realizado durante meses para tramitar unas solicitudes que, en muchos casos, "han generado expectativas entre los agricultores".

La organización agraria reclama a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que amplíe los fondos disponibles y resuelva favorablemente las solicitudes pendientes en la segunda resolución, prevista antes del próximo 15 de octubre, para evitar que agricultores que cumplen los requisitos queden excluidos como consecuencia de un criterio de despoblación que, a juicio de Asaja CLM, "perjudica" especialmente a las principales zonas productoras de la región.

Según los datos manejados por la organización, en Toledo sólo en torno al 20 por ciento de las solicitudes presentadas por sus socios han sido aprobadas en la primera resolución, mientras que en Ciudad Real el porcentaje se sitúa alrededor del 15 por ciento. Para la organización agraria, estas cifras evidencian la necesidad de revisar la dotación presupuestaria antes de que se produzca la segunda resolución.

El problema, según explica Asaja CLM, afecta especialmente a determinadas localidades de Toledo y Ciudad Real, donde numerosos municipios superan los 5.000 habitantes y quedan fuera de los criterios establecidos, pese a contar con una importante actividad vitícola. Entre las localidades afectadas se encuentran, entre otras, Corral de Almaguer, Villacañas, La Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden, La Villa de Don Fadrique o Villanueva de Alcaudete, en la provincia de Toledo; y La Solana, Tomelloso, Manzanares, Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes, Campo de Criptana o Socuéllamos, en Ciudad Real.

"Como llevamos avisando mucho tiempo, se está aplicando un criterio de despoblación que deja fuera precisamente a los pueblos verdaderamente vitícolas de Castilla-La Mancha". Asaja CLM recuerda que presentó sus alegaciones en tiempo y forma, advirtiendo de los problemas que podía generar el diseño de la convocatoria y, especialmente, el criterio de despoblación. Sin embargo, tal y como denunció hace más de un año, "nuestras alegaciones no fueron tenidas en cuenta".

MESES DE TRAMITACIÓN Y EXPECTATIVAS QUE PUEDEN QUEDAR EN NADA

Asaja CLM lamenta también el desgaste que está suponiendo para los agricultores el proceso de tramitación. Durante todo el verano, los viticultores y los técnicos de la organización agraria han estado resolviendo incidencias y aportando documentación para unas solicitudes que ahora corren el riesgo de quedarse sin ayuda por falta de fondos.

"Los agricultores están hartos de llevar papeles, resolver incidencias y dedicar tiempo y recursos a unas ayudas que finalmente pueden no llegar", señala la organización en un comunicado.

Asaja CLM considera que no se puede mantener durante tres años consecutivos una situación en la que se convocan ayudas, los agricultores realizan todos los trámites necesarios y, finalmente, una parte importante de ellos queda fuera por insuficiencia presupuestaria.

Por ello, la organización reclama a la Consejería de Agricultura que aumente los fondos de la convocatoria y haga todo lo posible para que las solicitudes que cumplen los requisitos sean aprobadas en la segunda resolución, antes del 15 de octubre.