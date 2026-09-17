Asaja C-LM se concentrará el 6 de octubre en Toledo bajo el lema 'Estáis matando al mundo rural'

Rueda de prensa de Asaja. - ASAJA

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha convocado una concentración en Toledo el 6 de octubre para poner el foco en los principales problemas que, a juicio de la organización agraria, "están poniendo en riesgo la continuidad de las explotaciones".

'Estáis matando al mundo rural', será el lema, ha manifestado su presidente, José María Fresneda, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la vicepresidenta, Blanca Corroto, enumerando los principales problemas del sector la pérdida de rentabilidad en las explotaciones, que se ha visto agravada por el incremento de los costes de producción, la presión de las importaciones, el aumento de la burocracia y unas normas que "lejos de facilitar la actividad agraria, la dificultan".

La concentración se desarrollará a partir de las 11.00 horas en la explanada de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la calle Estenilla de Toledo, con la presencia de tractores, ha informado Asaja en nota de prensa.

Con motivo de la movilización, se producirá un corte de tráfico que afectará a ambos sentidos de la circulación, desde la glorieta TO-23 hasta la glorieta que une la calle Alberche con la calle Río Guadalmena, sin que ello impida en ningún momento el acceso al hospital.

"Lo único que queremos es que se escuche al campo, no pretendemos causar molestias", ha señalado Fresneda, que ha incidido en que la movilización "responde a una petición expresa de los agricultores y ganaderos, que son quienes marcan nuestra agenda, no los partidos políticos ni otros actores, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario".

PRECIO DEL GASÓLEO

Asaja Castilla-La Mancha ha hecho hincapié en el precio del gasóleo.

"En un mes el agricultor tiene que pagar un sueldo al tractorista y cinco o seis sueldos al tractor. Su renta se va por el tubo de escape, y todavía hay que pagar las semillas, los fertilizantes, el mantenimiento y el resto de gastos. ¿Cómo puede ser rentable trabajar así?", ha denunciado el presidente.

"Un tractor grande puede llevar un depósito de unos 350 litros. Si pagamos el gasóleo B al precio de hoy, a 1,60 euros el litro aproximadamente, llenar ese depósito cuesta aproximadamente 560 euros. En cuatro o cinco días, un tractor se chupa un sueldo de 1.800 euros y, en un mes de trabajo intensivo, podemos estar hablando de más de 11.000 euros solo en combustible".

Ante el encarecimiento del combustible, la organización agraria pide conocer qué hay detrás de la subida: "queremos saber por qué el precio del gasóleo sube tan rápido y por qué cuando baja no se produce con la misma rapidez, cuánto corresponde al coste del combustible, cuánto a márgenes y cuánto a impuestos. Porque los impuestos suponen la mitad, casi un 50% que se van a las arcas del Estado".

"Nuestra petición es muy concreta: transparencia, vigilancia y explicaciones. Estamos hablando de un coste que el agricultor no puede trasladar al precio final de sus productos. Estoy totalmente convencido de que, más pronto que tarde, se convocarán movilizaciones en todo el territorio nacional".

En materia de prevención y gestión de incendios, Asaja ha rechazado cualquier política conservacionista que, a su juicio, pueda criminalizar al agricultor. "Nos queman vuestras normas", ha señalado Fresneda, quien ha insistido en la necesidad de que los agricultores puedan seguir cosechando con unas reglas "realistas, viables y compatibles con la actividad agraria".

CONEJOS Y CAZA

Asaja también ha reclamado soluciones ante los daños provocados por la fauna cinegética, especialmente por la caza mayor y los conejos. Fresneda ha lamentado que, pese a los anuncios realizados, los agricultores continúen esperando medidas concretas.

El agua constituye otro de los puntos centrales de las reivindicaciones. La organización reclama una planificación hidrológica nacional basada en las necesidades de los territorios, los recursos disponibles y el conocimiento técnico. "La planificación hidrológica no puede ser una planificación ideológica", ha señalado Fresneda, quien también ha reclamado un frente común contra las medidas derivadas de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, ya que "pretende dejar a los agricultores sin agua para regar".

Respecto a la Política Agraria Común (PAC), tal y como ha explicado la vicepresidenta de la organización, Blanca Corroto, "rechazamos la creación de un sobre único, queremos que se mantenga una financiación diferenciada para los dos pilares de la PAC y que los recursos destinados al segundo pilar no salgan de los pagos directos del primero".

A esta situación se suma, que "la nueva PAC ya viene con un presupuesto agrario debilitado, con un recorte del 32% si se tiene en cuenta la inflación". Por ello, reclama un presupuesto "fuerte y suficiente".

En esta misma línea, Fresneda se ha opuesto a que "del pago directo al agricultor se detraiga un solo euro" y ha pedido a Bruselas que impida que los Estados miembros puedan destinar fondos de los agricultores a otras medidas que actualmente se financian a través de los programas de desarrollo rural.

"El dinero tiene que llegar al agricultor y al ganadero", ha reivindicado Fresneda, quien también ha reclamado que los recursos destinados al sector no se diluyan en "marketing, promociones como la Vuelta Ciclista o intermediarios". "No más fiestas con nuestro presupuesto", ha concluido.