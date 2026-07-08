Asaja C-LM llevará al Parlamento Europeo los efectos de la sobrepoblación de conejos en las explotaciones agrarias

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda. - ASAJA

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha anunciado este miércoles que trasladará al Parlamento Europeo los efectos sobre las explotaciones agrícolas de la región de la sobrepoblación de conejos.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha avanzado en rueda de prensa que la organización agraria promoverá una iniciativa ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que las instituciones comunitarias intervengan ante los daños que la fauna silvestre está ocasionando en las explotaciones agrarias de la región, según ha informado la organización agraria por nota de prensa.

Valorando que se está produciendo una falta de soluciones eficaces en España a la sobrepoblación de conejos, el presidente de Asaja ha expuesto que se iniciará una ronda de contactos con los partidos políticos para impulsar una petición conjunta ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

La petición, según ha revelado, contará con cinco puntos, la elaboración de un informe europeo sobre la población de fauna silvestre, la creación de un fondo europeo de compensación de daños, la flexibilización de los mecanismos de control poblacional cuando exista riesgo para la actividad agraria, la incorporación soluciones para este problema en la futura PAC y organización de una misión técnica del Parlamento Europeo a Castilla-La Mancha.

"Queremos comprobar si para los partidos políticos vale más solucionar el problema que ganar un escaño", ha afirmado Fresneda.

Siguiendo con el problema de la sobrepoblación de conejos, Asaja Castilla-La Mancha ha informado de que la Fiscalía de Toledo ha archivado la denuncia presentada por la organización agraria al considerar que no era competente para resolver el asunto, aunque la resolución abre la puerta a los afectados a utilizar la vía contencioso-administrativa.

En este punto, Fresneda ha afirmado que se cuenta con un año y que durante este período de tiempo se hablará con los agricultores afectados para explorar este camino.

Asimismo, la Fiscalía ha citado al presidente regional de Asaja a declarar el próximo día 13 de julio en Cuenca, con relación a la queja que la organización agraria presentó contra Agroseguro por presunta "estafa contractual" a la hora de valorar los daños de conejo en los cultivos.

Además, la organización ha criticado que más de dos meses después del anuncio de nuevas medidas para controlar la sobrepoblación de conejos, la Consejería de Desarrollo Sostenible siga sin publicarlas oficialmente mientras los daños continúan aumentando.

"Los conejos han arrasado ya los cultivos de cereal y ahora el riesgo es que el problema se extienda a los cultivos leñosos", ha advertido el presidente regional.

LLAMAMIENTO A LAS CORTES PARA DEFENDER EL AGUA

Por otra parte, Fresneda ha anunciado que realizará un llamamiento directo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para que respalden una posición común frente a la prórroga de la Directiva Marco del Agua y el cuarto ciclo de planificación hidrológica, que contempla una reducción de hasta un 30% de la superficie de regadío en la región.

La organización ha recordado que las organizaciones agrarias representativas de la región, Asaja y UPA, remitieron un documento conjunto a los grupos parlamentarios solicitando su apoyo institucional, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Fresneda ha reclamado a los diputados que prioricen el futuro del campo frente al interés partidista.

"Tienen que elegir entre el agua o un escaño; entre el agua o un beneficio político; entre el agua o un discurso vacío", ha manifestado.

Asaja considera que reducir la superficie regable supondría acelerar el abandono del medio rural y comprometer la competitividad de numerosas explotaciones.

"Sin agua no va a haber futuro. Si no regamos, no va a haber producción", ha subrayado.

La organización ha advertido además de que, si las Cortes no respaldan esta iniciativa, agricultores y ganaderos quedarán solos ante uno de los mayores retos que afronta el sector.

Durante su comparecencia, Fresneda también ha denunciado que el campo castellanomanchego soporta una presión creciente derivada del incremento de los costes de producción, unos precios en origen insuficientes, el aumento de las importaciones, la carga burocrática y la incertidumbre sobre el futuro de la PAC.

En este contexto, ha criticado que determinadas decisiones políticas estén priorizando criterios ideológicos frente a la realidad económica del sector.

"Las vergüenzas tienen que cambiar de bando", ha afirmado, denunciando que "a las administraciones les resulta más rentable administrar pobreza que generar riqueza en el medio rural".

Por todo ello, Asaja Castilla-La Mancha ha anunciado que se retomarán las movilizaciones en los próximos meses.