Asamblea de Asaja C-LM. - ASAJA

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes en Toledo su Asamblea General Ordinaria, en la que ha analizado la situación de los diferentes sectores agrarios y ganaderos de la región, ha hecho balance del trabajo desarrollado por la organización y ha establecido las principales líneas de actuación de cara al próximo año.

La organización agraria afronta 2027 con el objetivo prioritario de defender la capacidad productiva del sector, recuperar la rentabilidad de las explotaciones y conseguir que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de los profesionales del campo, según ha informado Asaja por nota de prensa.

El presidente de la organización agraria en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado que el próximo año será determinante para el futuro de la agricultura y la ganadería regionales, tanto por las decisiones que se adopten en el ámbito europeo como por las políticas que desarrollen los gobiernos nacional y autonómico.

"Estamos asistiendo a una involución de nuestra capacidad productiva. Cada vez tenemos más dificultades para producir, más costes, más restricciones y menos garantías de rentabilidad. En 2027 tenemos que conseguir que las administraciones cambien el rumbo de sus políticas y sitúen al agricultor y al ganadero en el centro de sus decisiones", ha manifestado Fresneda.

Entre los grandes desafíos para el próximo año, Asaja Castilla-La Mancha ha destacado la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y del marco financiero europeo posterior a 2027.

La organización, que este jueves se manifestaba en Bruselas con el COPA-Cogeca y volverá a hacerlo el 17 de diciembre, ha trasladado seguirá defendiendo una PAC con presupuesto suficiente, que mantenga su carácter común, preserve sus dos pilares y garantice el apoyo a los profesionales que producen alimentos.

Asimismo, ha adelantado que continuará exigiendo reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, una simplificación administrativa efectiva y una aplicación de las exigencias medioambientales compatible con la realidad productiva de las explotaciones.

"No podemos permitir que Europa reduzca el apoyo a sus agricultores y ganaderos mientras les exige cada vez más y abre sus mercados a producciones que no están sometidas a las mismas condiciones. Defender nuestra agricultura es defender nuestra soberanía alimentaria", ha subrayado el presidente regional.

DAR RESPUESTA A LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES

Durante la Asamblea General, Asaja Castilla-La Mancha ha puesto en valor los resultados del trabajo técnico, la negociación y la movilización desarrollados a lo largo de 2026.

Entre ellos, destaca la aceptación por parte de la Junta de varias de las propuestas de la organización para compatibilizar las labores de cosecha con la prevención de incendios forestales, como la que se publicaba ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha: contemplar franjas perimetrales de seguridad de diez metros para que permitan cosechar sin limitaciones horarias en los supuestos previstos.

No obstante, la organización considera que todavía queda mucho trabajo por hacer.

De cara a 2027, seguirá exigiendo que las cosechadoras salgan de la normativa de prevención de incendios y que se adopte una estrategia verdaderamente eficaz frente a la sobre población de conejos y resto de fauna silvestre, con mayores recursos, medidas de control poblacional y una cobertura suficiente de los daños.

"Hemos demostrado que la reivindicación, cuando va acompañada de propuestas y trabajo técnico, da resultados. Pero nuestro objetivo no es conseguir anuncios, sino soluciones que se traduzcan en mejoras reales para los agricultores y ganaderos. No vamos a dar por resueltos los problemas mientras sigan existiendo en las explotaciones", ha afirmado Fresneda.

La defensa del agua seguirá siendo una de las grandes prioridades de Asaja C-LM en 2027.

La organización insistirá en que la planificación y la gestión de los recursos hídricos se sustenten en el conocimiento de la comunidad científica y en criterios técnicos rigurosos, alejados de intereses políticos e ideológicos.

"Hay que despolitizar el agua y abordar su gestión desde el rigor científico, teniendo en cuenta las necesidades reales del territorio y garantizando la compatibilidad entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de la capacidad productiva de esta región", ha indicado su presidente.

Para ello, continuará trabajando en defensa de una planificación hidrológica que aporte seguridad jurídica a los regantes, garantice la disponibilidad de recursos y permita generar riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural.

Asimismo, Asaja Castilla-La Mancha insistirá en el Observatorio de Costes y reforzará igualmente su trabajo sectorial para garantizar unos precios que permitan cubrir los costes de producción, mejorar la transparencia de los mercados y conseguir una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Especial atención recibirá la ganadería regional, para la que Asaja Castilla-La Mancha reclama una estrategia dotada de recursos económicos suficientes, que atienda los problemas sanitarios y las dificultades para garantizar la continuidad de las explotaciones.

"El relevo generacional no se consigue únicamente convocando ayudas para incorporar jóvenes. Se consigue garantizando que haya una actividad económica rentable a la que incorporarse. Tenemos que dejar a las próximas generaciones un campo con capacidad de producir, de competir y de generar riqueza", ha apuntado Fresneda.

Finalmente, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha ha agradecido la colaboración de Foro Interalimentario y Globalcaja en la Asamblea General y ha concluido con un objetivo: "no queremos un campo que se limite a sobrevivir. Queremos un campo que produzca, que sea rentable, que genere empleo y que tenga futuro. Y para eso vamos a seguir trabajando desde Asaja Castilla-La Mancha".