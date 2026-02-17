Asaja C-LM ve un simple "anuncio" que la Junta quiera facilitar jaulas para capturar conejos: "Llega tardísimo"

Archivo - Conejos - PLATAFORMA CONEJOS - Archivo

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, se ha pronunciado sobre la medida que plantea el Gobierno regional de ofrecer a los agricultores jaulas homologadas para capturar conejos ante la sobrepoblación de la especie, tildándolo de un simple "anuncio" y ha advertido de que "la solución va por otro camino", con una respuesta más transversal.

"La Junta ha pasado los 90 minutos, la prórroga y la tanda de penaltis, llega tardísimo", ha afirmado Torrero en declaraciones a Europa Press, advirtiendo de que "el sector ha pasado todos los límites" y considera que hasta que la medida no esté preparada, "mejor" que desde el Gobierno regional "no digan nada".

En declaraciones a Europa Press ha lamentado la "dejación de funciones" del Gobierno regional tras quince años de problemática, avisando a este Ejecutivo de que hasta que no vean "realmente un gesto claro en quitarle problemas a los agricultores", no van a parar de manifestar este descontento.

"La gente está desolada. Agricultores que están perdiendo año tras año la producción de uva, ahora ya empiezan a perder la cepa. Olivar, almendro, pistacho. Ven cómo los cultivos, los cereales de invierno, año tras año, los devoran", ha afirmado.

En este punto, ha achacado esta medida de las jaulas a que ahora "hay más presión porque ya la gente no puede más". "Hasta que no veamos resultados no vamos a pronunciarnos, porque esto ya son 15 años de insistir a la Consejería para que ponga en marcha otras medidas".

Quejándose del "desprecio" de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha mencionado que el ritmo de reproducción de los conejos "es exponencialmente muy superior al ritmo que puedan tener todos los gobiernos con toda su intención del mundo y toda su educación para controlar la población".

El volumen de conejos "está fuera de control de cualquier mecanismo de control" y la solución pasa por una "acción multidisciplinar en autovías, en redes de ferrocarril, en majanos, en arroyos", reclamando "medidas realmente que cambien la tendencia poblacional".

En este punto, ha mencionado que la comarca de emergencia cinegética empezó por 210 pueblos y en la actualidad son 363. "¿Qué tiene que pasar para que la Junta reaccione? ¿Que se hunda un talud, que se hunda la vía del tren para que realmente se vea la magnitud del problema?", ha advertido el vicepresidente de Asaja.

POSICIÓN DE UPA

Asimismo, desde UPA Castilla-La Mancha, su secretario general, Julián Morcillo, ha indicado que se llevan anunciando medidas desde hace mucho tiempo, pero lo que hace falta son "medidas efectivas que redunden en el beneficio del sector".

En declaraciones a Europa Press, desde la organización ha reclamado que "vale ya de anuncios", por lo que reclaman "medidas contundentes" para el control de plagas de conejos "que tienen contra las cuerdas a muchos agricultores".

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha pedido urgencia y contundencia a Desarrollo Sostenible con cualquier "medida que beneficie" al sector.