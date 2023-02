Asaja pide medidas para conciliar en el campo antes de cuotas de mujeres en órganos directivos de asociaciones agrarias

TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha pedido este martes medidas para conciliar y educar en corresponsabilidad en el campo antes que imponer cuotas en los órganos de dirección de asociaciones y empresas agrarias de la Comunidad Autónoma.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa la presidenta de Asaja Toledo y Asaja Mujeres, Blanca Corroto, Maria Ángeles Rosado del Comité Ejecutivo regional de Asaja y el presidente regional de Asaja en funciones, José María Fresneda.

En este sentido, han criticado que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, anunciase la semana pasada que quiere modificar la próxima legislatura la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales.

Una modificación que recogerá que asociaciones y empresas se verán en la obligación de incorporar al menos un 40 por ciento de mujeres en sus órganos de dirección, en los consejos rectores de las Cooperativas o en los consejos de administración de las empresas particulares; si no, al menos, el mismo porcentaje de mujeres que tienen en su base social.

Corroto se ha mostrado de acuerdo con el Estatuto de la Mujer Rural pero ha señalado que en la organización tienen problemas y les cuesta mucho conseguir un 40 por ciento de mujeres en órganos de gobierno. "Queremos que se nos considere igual que a otros, en este caso como en las cooperativas", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que desde Asaja están trabajando para incentivar y motivar a que las mujeres den ese paso. "Pero no se puede apuntar a nadie con una pistola sino que tienen que dar el paso voluntariamente".

Bajo su punto de vista, con la propuesta de Martínez Arroyo lo único que se consigue es que no sea una realidad la incorporación de las mujeres a los órganos de gobierno. "Nosotras no somos mujeres cuota, sino que libremente hemos acudido a los órganos y a los cargos".

Así, tras dejar claro que en Asaja "no hay machismo", ha considerado que cambiar el Estatuto de las Mujeres Rurales tal y como ha propuesto el consejero es "matar moscas a cañonazos". "Habrá que ir poco a poco para conseguir esa realidad", ha agregado.

De su lado, Maria Ángeles Rosado ha indicado que desde Asaja siempre se ha defendido medidas para que las mujeres estén en los órganos de gobierno, pero ha añadido que no le parece bien establecer una cuota obligatoria por encima de la base social. "El feminismo es igualdad no supremacia de la mujer".

Tras señalar muchas razones por las que las mujeres no están en los órganos de gobierno, ha indicado que la principal es que no pueden conciliar cuando en las zonas rurales no hay un aula matinal, comedor o clases extraescolares para que puedan atender más tiempo a las tareas profesionales.

"Lo primero que hay que hacer es educar y poner medidas que nos permitan conciliar y educar la corresponsabilidad. Cuando eso ocurra nos incorporaremos porque no es necesario que nadie nos tutele ni nos obligue pero sí necesitamos herramientas", ha argumentado.