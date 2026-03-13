Ascensor que cae, oposición suspensa, persecuciones o familiar que resucita, los sueños recurrentes de políticos de C-LM

Archivo - No dormir lo suficiente afecta directamente a nuestro bienestar físico y mental - BRIAN BUCHARD / CORTESÍA - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 13 de marzo, es el día elegido por la Sociedad Mundial del Sueño para celebrar el Día Mundial del Sueño, una cita en la que ciencia, práctica y defensa de la medicina del sueño se dan cita para seguir abordando la investigación y el trabajo en este área.

Desde 2008 se celebra este día siempre el último viernes antes del equinoccio de primavera, jornada que propone llamar a la acción sobre temas importantes relacionados con él, como la medicina, la educación, los aspectos sociales y la conducción. Está organizado por el Comité del Día Mundial del Sueño de la Sociedad Mundial del Sueño y busca reducir la carga de los problemas de sueño en la sociedad mediante una mejor prevención y gestión de los trastornos del sueño.

Europa Press Castilla-La Mancha ha preguntado a una representación de la clase política de toda la región para hablar de sus sueños, donde aparecen coincidencias relevantes.

La portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Isabel Abengózar, apunta como suelo recurrente que el más frecuente es subirse a un ascensor y que este se desplome. "Y mis pies no pueden tocar el suelo y mi cabeza pega contra el techo, y parece que me voy a escapar del ascensor".

Otro sueño que aporta a la charla, el de desplazarse por las calles de Alcázar nadando. "Como si fuera Venecia".

En el apartado de sueños bonitos, recalca las visitas de su padre, fallecido en verano de 2024. "No recuerdo qué, pero al despertar tengo la sensación de que sigue vivo".

Asegura no tener pesadillas con frecuencia, pero alguna vez se ha despertado tras pasar mucho miedo, hasta el punto de no atreverse a salir de la habitación.

Sergio Gutiérrez, 'número dos' del PSOE, comparte uno de los sueños recurrentes con su compañera. "En los últimos meses sueño constantemente que hablo con mi padre, fallecido en 2024, en diferentes situaciones. Me sorprende, son conversaciones sobre temas que me preocupan actualmente".

También hay pesadillas, como ser herido por un toro que le sorprende en plena calle; o se enfrenta de nuevo al último examen de Filosofía en la carrera de Derecho. "Era la única que me quedó para septiembre, y la última antes del título".

De sueños bonitos, aflora su vuelta a la infancia, jugando al balón en el antiguo parque de Escalona. "Volver a ella en sueños me reconforta".

La alcaldesa de Mazarete, Lucía Enjuto, comparte con Gutiérrez la manía al toro. "Sueño que me va a coger, intento escapar y no puedo". También ha aprovechado la ventana de sus sueños para volver a ver a su madre fallecida.

LOS HAY QUE SUEÑAN CON EL TRABAJO

La secretaria general del PP, Carolina Agudo, profundiza más en el concepto de sueño, y revela que el suyo es ver a sus hijos cumplir los suyos. Por contra, la preocupación por la cantidad de horas que ella y sus compañeros pasan en la carretera le provoca sueños menos apetecibles.

Los pasajes oníricos más bonitos de Tania Andicoberry, de su lado, tienen que ver con su familia. "Siempre están mis hijos, mi familia y mis seres queridos".

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, también sueña con "colocar a la ciudad en el lugar que le corresponde por historia". Incluye en la lista su ansia por conocer a su futura nieta, que nacerá en primavera; y en la lista de terrores nocturnos, lo tiene claro: "los continuos plazos no cumplidos con el AVE".

Desde Cuenca, el alcalde, Darío Dolz, asegura no tener sueños recurrentes, pero sí confiesa que en ocasiones ve el futuro: "Un futuro en el que mis hijos abrazan sus metas". Tiene también tiempo para las pesadillas, algo que le ocurre "cuando se atascan asuntos que atañen a la ciudad". "Y mi cabeza da vueltas, y esos asuntos terminan apareciendo también en sueños".

El alcalde de Tomelloso, de su lado, protagoniza un sueño recurrente a cuenta de su examen de oposición de profesor de Matemáticas. "Sueño mucho que realizo el examen, que me sale fenomenal, pero que se me olvida entregarlo. Al llegar a casa, lloro... la mejor oposición que había hecho, la lío, y tengo que repetir el examen".

SUEÑOS DE INFANCIA Y PERSECUCIONES

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, sueña desde pequeño con tener un caballo. "Soñaba con montar uno, galopando libre por una llanura inmensa".

"En mi sueño mi padre me miraba y yo me esforzaba para que se sintiera orgulloso del esfuerzo que había hecho con la compra de aquel caballo para mi. Recuerdo el sol, el viento, y la sensación de fuerza y libertad. Desde que me dedico a la política ya no monto, pero sigo soñando y reconozco el paisaje de mis sueños infantiles, es España".

La diputada de Bienestar Social e Igualdad en Guadalajara, Margarita Morera, también se queda en lo prosaico, y sueña con que los pueblos de la provincia recobren vida abriendo de nuevo colegios y comercios; mientras que los discursos de odio y el racismo aparecen en sus pesadillas.

El alcalde de Marchamalo, Rafa Esteban, sueña a veces que es perseguido por desconocidos. "Mientras huyo, me encuentro una moto y salgo disparado. Cuando llevo un rato, me doy cuenta de que no llevo casco". Solo recuerda lo bonito que aparece en sus sueños, y no le caben las pesadillas. "Un día soñé que me aplaudían, no sé por qué. Fue bonito".

Desde Cabanillas del Campo, su alcalde, José García Salinas, también reseña un recuerdo habitual de las visitas de Morfeo. "La típica caída desde un punto muy alto, y al llegar al suelo, me despierto". Confiesa también algo de insomnio por los problemas de su ciudad.

El concejal en Guadalajara Roberto Narro sueña con frecuencia que llega tarde a una cita; y también vuelve a Esplegares, su pueblo, a ver a sus abuelos. Como pesadilla, relata: "Estoy en un círculo cerrado, en una habitación, y no encuentro la salida".

LOS QUE SUEÑAN DESPIERTOS

La portavoz, Alejandra Hernández, sueña en cambio con el trabajo. "Ser alcaldesa de Illescas y poder ayudar a mis vecinos", a lo que suma ver crecer a sus hijos en una Castilla-La Mancha "innovadora y puntera".

El alcalde de Illana, Román García, habla de sueños más allá de los que ocurren al dormir. "Sueño con levantarme por la mañana y que esté todo tranquilo, sin polémica, sin crispación", apunta, confiando en que la "pesadilla" se acabe cuando Pedro Sánchez "convoque elecciones".

La alcaldesa de Torrejón del Rey se queda también en los sueños que se tienen despierto: "Que nuestros vecinos puedan vivir con calma, que Torrejón siga creciendo sin perder su esencia, recuperar el ambiente de pueblo donde todos colaboran en su vida diaria".

Desde Azuqueca, el edil de Vox prefiere soñar despierto, y se imagina "una ciudad donde los vecinos quieran quedarse"; mientras que le aterra que "desde Madrid y Bruselas se sigan tomando decisiones alejadas del sentido común".