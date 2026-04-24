Ascienden a 17 las asesinadas por violencia machista tras confirmar Igualdad el caso de Toledo

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MADRID/TOLEDO 24 Abr. (OTR/PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.358 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos, tras confirmar un caso en Toledo.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 43 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 50 años, este jueves 23 de abril de 2026. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La mujer fue apuñalada en Seseña (Toledo) por su expareja --que después se quitó la vida-- es un asesinato machista, lo que lo convierte en el primero de estas características en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

Tras este caso, ascienden a 1.358 las asesinadas desde 2003. Recientemente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha actualizado esta cifra, al descencer a 50 (dos menos) las víctimas de 2020.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro. Le sigue Aragón y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada autonomía.

Según datos del Ministerio de Igualdad, nueve de los 17 asesinatos por violencia de género (52,9%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cuatro de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando en la misma fecha había 21 mujeres asesinadas.