Asenjo (PP) afirma que Guadalajara "no puede perder oportunidades de inversión por falta de infraestructuras"

Reunión de la candidata del PP con los empresarios del sector del transporte. - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha afirmado que la provincia guadalajareña "no puede perder oportunidades de inversión y empleo por falta de infraestructuras, potencia eléctrica o exceso de burocracia".

La candidata, junto al presidente provincial del PP y candidato número uno al Senado, Lucas Castillo; y el número dos de la candidatura al Congreso, Javier del Río, han mantenido un encuentro de trabajo con representantes de empresas del transporte y la logística de la provincia para escuchar sus principales reivindicaciones y trasladarles las propuestas del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, ha informado el PP en nota de prensa.

Asenjo ha destacado el papel estratégico del transporte y la logística en la economía de Guadalajara, especialmente en el Corredor del Henares, y ha defendido la necesidad de aprovechar el potencial de crecimiento de la provincia.

"Guadalajara tiene una ubicación privilegiada para atraer empresas, generar empleo y seguir creciendo, pero necesitamos infraestructuras a la altura, potencia eléctrica suficiente y una Administración que facilite la actividad empresarial en lugar de poner obstáculos", ha afirmado.

Uno de los asuntos centrales del encuentro ha sido el absentismo laboral y las dificultades que genera en la organización y funcionamiento de las empresas, especialmente en actividades donde resulta imprescindible garantizar la continuidad del servicio.

Asenjo ha explicado que el programa electoral del PP contempla reforzar los medios de la Seguridad Social y el papel de las mutuas para agilizar la gestión de las incapacidades temporales, mejorar el intercambio de información y establecer incentivos que favorezcan una gestión más eficaz.

"Tenemos que proteger a quien está enfermo y necesita recuperarse, pero también combatir el absentismo injustificado. No podemos permitir que las empresas que cumplen, crean empleo y mantienen su actividad tengan que asumir las consecuencias de los abusos del sistema", ha señalado.

Asimismo, los representantes empresariales han trasladado las dificultades para encontrar trabajadores con la cualificación y los perfiles profesionales que necesitan, una situación que pone de manifiesto la importancia de conectar la formación con las demandas reales del mercado laboral.

En este sentido, la candidata popular ha destacado las propuestas de Feijóo para ampliar las plazas de Formación Profesional en los ciclos con mayor demanda, reforzar la colaboración con los sectores productivos e incentivar la participación de las empresas en la formación de los alumnos.

"No tiene sentido que tengamos jóvenes buscando oportunidades y empresas que no encuentran trabajadores con la cualificación que necesitan. La formación tiene que adaptarse a los puestos de trabajo que realmente se están demandando", ha subrayado.

INFRAESTRUCTURAS Y POTENCIA ELÉCTRICA

La mejora de las infraestructuras y la disponibilidad de potencia eléctrica han ocupado también buena parte del encuentro, ante su importancia para la competitividad del transporte y la logística y para la llegada de nuevas inversiones empresariales a Guadalajara.

Asenjo ha puesto en valor el compromiso de Feijóo de movilizar, junto con el sector privado, más de 300.000 millones de euros durante los próximos quince años a través de un Plan Nacional de Infraestructuras que priorizará la conservación y modernización de las redes existentes.

En materia de transporte por carretera, el programa electoral del PP contempla un plan de conservación de los más de 26.500 kilómetros de carreteras estatales, la mejora de la seguridad vial y la ampliación de las áreas de descanso y aparcamientos seguros para transportistas.

Asimismo, ha detallado la candidata al Congreso, recoge actuaciones para modernizar la red ferroviaria convencional, acelerar los grandes corredores ferroviarios y mejorar las conexiones para el transporte de mercancías, infraestructuras esenciales para reforzar la competitividad logística.

Igualmente se ha insistido en la falta de potencia eléctrica y las dificultades de acceso a la red, que pueden frenar la ampliación de instalaciones y condicionar la implantación de nuevas empresas en la provincia.

Ante esta situación, Asenjo ha explicado que el programa de Feijóo propone anticipar la capacidad eléctrica necesaria en las zonas industriales y logísticas y poner en marcha un plan de choque de dieciocho meses para desbloquear los problemas de conexión que están paralizando proyectos empresariales.

"No podemos pedir a las empresas que inviertan, amplíen sus instalaciones y generen nuevos puestos de trabajo si después no les garantizamos las carreteras, las conexiones ferroviarias o la potencia eléctrica que necesitan para desarrollar su actividad", ha manifestado.

MENOS BUROCRACIA Y MÁS FACILIDADES

La simplificación administrativa ha sido otra de las reivindicaciones planteadas por los representantes empresariales, que han trasladado la necesidad de reducir los trámites y agilizar los procedimientos para facilitar nuevas inversiones y proyectos de ampliación.

Sobre este asunto, Asenjo ha destacado el compromiso del Partido Popular de reducir antes de 2029 las cargas administrativas un 25% con carácter general y un 35% para las pequeñas y medianas empresas, así como eliminar tres normas innecesarias, obsoletas o duplicadas por cada nueva regulación que se apruebe.

El programa también contempla ampliar los supuestos de declaración responsable y silencio administrativo positivo, simplificar las autorizaciones y establecer incentivos fiscales para favorecer la inversión empresarial en maquinaria, digitalización y nuevas tecnologías.

"Las empresas no pueden dedicar más tiempo a resolver trámites administrativos que a desarrollar su actividad. Necesitamos menos burocracia, procedimientos más sencillos y una Administración que cumpla sus plazos. Quien quiere invertir, crear empleo y generar riqueza tiene que encontrar facilidades, no obstáculos", ha defendido Asenjo.

COMPROMISO CON EL EMPLEO Y EL FUTURO ECONÓMICO

Finalmente, Asenjo, Castillo y Del Río han agradecido las aportaciones de los representantes empresariales y han reafirmado su compromiso de seguir trabajando de la mano de los sectores productivos para trasladar sus necesidades a las instituciones.

Los candidatos populares han subrayado que el transporte y la logística constituyen dos pilares fundamentales para la economía provincial, tanto por su capacidad de generar empleo como por su contribución a la atracción de inversiones y al desarrollo de nuevas actividades empresariales.

"Detrás de cada empresa hay trabajadores, familias, inversión y oportunidades. Nuestro compromiso es escuchar a quienes generan empleo y riqueza, defender sus necesidades y trabajar para que Guadalajara siga siendo una provincia atractiva para invertir, emprender y crecer", han concluido.