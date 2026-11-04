Asociación de Periodistas de Ciudad Real presenta a la Diputación los actos de celebración de su 110 aniversario

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, con representantes de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR), han trasladado al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, las actividades que preparan con motivo del 110 aniversario de la entidad. Una conmemoración con la que pretenden poner en valor la trayectoria de la asociación y su vinculación con el ejercicio del periodismo en la provincia.

Se lo han trasladado durante una reunión mantenida en el Palacio Provincial en la que han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la situación y el desarrollo de la profesión periodística y han trasladado su interés por mantener la colaboración institucional que la Diputación viene prestando a la asociación a lo largo de los últimos años.

Valverde, que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, ha recibido en el Palacio Provincial al presidente de la asociación, David Centellas, a la vicepresidenta, Elena Jiménez, y a la vocal Laura Espinar, quienes le han presentado las principales líneas de trabajo de la nueva junta directiva y los proyectos que la entidad tiene previsto desarrollar durante 2027, año en el que celebra su 110 aniversario, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Además, han solicitado que continúe el respaldo de la institución provincial a los actos que organiza la APCR con motivo de la entrega del Premio Ciudad Real de Periodismo y de la Insignia de Oro de la asociación, dos reconocimientos vinculados a la actividad periodística y a la trayectoria de sus profesionales.

Los integrantes de la nueva junta directiva han agradecido expresamente el apoyo que la Diputación de Ciudad Real ha dispensado a la asociación durante estos años y han manifestado su voluntad de seguir estrechando las relaciones de colaboración, sobre todo en lo que concierne a la programación extraordinaria que preparan para celebrar sus 110 años de historia, una cuestión ante la que Valverde se ha mostrado especialmente receptivo.

La reunión ha permitido, además, intercambiar impresiones sobre los retos que afronta actualmente el periodismo y sobre la importancia de contar con medios de comunicación que contribuyan a ofrecer una información rigurosa, cercana y representativa de la diversidad territorial de la provincia de Ciudad Real.

De su lado, el presidente de la Diputación ha trasladado a los representantes de la asociación la importancia que la institución provincial concede a la labor de los profesionales de la información, tanto por su función de servicio público como por su contribución a la cohesión territorial y social de la provincia.

En este sentido, Valverde ha incidido en la necesidad de que la actualidad informativa no se concentre exclusivamente en las ciudades y los grandes núcleos de población, sino que también refleje las necesidades, inquietudes, iniciativas y oportunidades que surgen en el medio rural.