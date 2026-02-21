Asociaciones piden que se respete el acuerdo al Estatuto y que se apruebe la enmienda consensuada sobre derechos LGTBI

Archivo - Marcha LGTBI. - JCCM - Archivo

TOLEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones han reclamado que, en el debate de enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se respete aquella sobre la garantía de los derechos de las personas LGTBI de la región, "fruto de conversaciones previas con asociaciones y de un entendimiento político entre PSOE y PP que responde a una demanda social legítima".

Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, Fundación Triángulo C-LM Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+ y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha son las asociaciones que han expresado este deseo mediante un comunicado.

Recuerdan que el Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre PSOE y PP, pero el texto aprobado "no recogía de forma expresa la garantía de los derechos de las personas LGTBI de la región, hecho que claramente preocupó a las entidades de la región".

Tras la exigencia de diversas organizaciones sociales LGTBI, afirman, "el PSOE se comprometió a impulsar la incorporación de una enmienda en este ámbito durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, llegando a un consenso con los 'populares'".

En ese proceso se han presentado distintas enmiendas por parte del Grupo Socialista. Entre ellas se encuentra la relativa al reconocimiento y garantía de los derechos del colectivo LGTBI, "una enmienda que no surge de forma unilateral ni sobrevenida, sino fruto de conversaciones previas con asociaciones y de un entendimiento político entre PSOE y PP que respondía a una demanda social legítima".

"La pregunta es sencilla y legítima: Si determinadas enmiendas fueron pactadas previamente, ¿por qué ahora se cuestionan en su conjunto? ¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez el texto ha llegado al Congreso? O, por el contrario, ¿se está utilizando el trámite parlamentario para impedir la aprobación definitiva del Estatuto? Nos preocupa especialmente que los derechos del colectivo LGTBI puedan verse afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha", han lamentando estas asociaciones.

Afirman las entidades que la ciudadanía merece claridad y que si existe un cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI, "debe explicarse de manera transparente". Y si no lo hay, no entienden que "su inclusión se diluya dentro de una confrontación política más amplia que nada tiene que ver con la garantía de derechos".

Piden "respeto al consenso institucional alcanzado, claridad en las posiciones políticas, garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire". "El Estatuto es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública", han zanjado.