ATA Castilla-La Mancha reelige por unanimidad a Miguel Ángel Rivero como presidente regional. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido por unanimidad presidente de ATA Castilla-La Mancha para los próximos cinco años durante la Asamblea Electoral que la organización de trabajadores autónomos ha celebrado este viernes en el Museo del Quijote de Ciudad Real.

Rivero era el único candidato presentado para continuar al frente de la organización regional, después de un primer mandato de cinco años que ha definido como "muy ilusionante" y en el que, según ha explicado, ha ido conociendo "día a día" las necesidades, problemas y dificultades a las que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia.

Tras su reelección, ha asegurado que afronta esta nueva etapa con "ilusiones nuevas y renovadas" y con varios retos sobre la mesa, especialmente la "reducción de la burocracia", la mejora de la protección social de los autónomos y la adaptación a las nuevas obligaciones fiscales y de facturación.

Entre ellos ha mencionado la necesidad de que VeriFactu y la facturación electrónica avancen de manera coordinada, así como la reivindicación de que los autónomos mayores de 52 años puedan acceder al subsidio correspondiente en determinadas circunstancias.

Rivero ha incidido especialmente en el peso administrativo que soporta el colectivo.

"El autónomo no puede estar con su camión, no puede estar con su brocha pintando una casa y tener que entender de asesoría fiscal, contable y laboral", ha señalado antes de reclamar que esta carga "hay que reducirla".

EL AUMENTO DE COSTES, ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS

El reelegido presidente regional de ATA también ha situado entre sus principales preocupaciones el "incremento de los costes" que soportan los negocios y, especialmente, la situación de los autónomos que tienen trabajadores contratados.

Rivero ha señalado que uno de los colectivos donde se está produciendo una mayor pérdida de autónomos es precisamente el de quienes tienen empleados a su cargo y ha vinculado esta evolución al fuerte incremento de los costes laborales durante los últimos años.

En este sentido, ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado alrededor de un 60% en los últimos años mientras que muchos negocios "no han podido trasladar en la misma proporción ese incremento a sus ventas o precios".

Rivero ha reivindicado además el peso económico del colectivo, al que ha definido como "la mayor empresa de España".

Por ello, ha reclamado que las administraciones presten especial atención a sus reivindicaciones. "Si los autónomos caemos, cae la provincia, cae la región y cae la nación", ha advertido.

RESPALDO INSTITUCIONAL A RIVERO

En la Asamblea General de ATA Castilla-La Mancha han estado presentes, entre otros, el presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

El presidente nacional de ATA ha felicitado a Rivero por su reelección y se ha puesto a su "entera disposición" para seguir trabajando en defensa de los autónomos castellanomanchegos.

Amor ha destacado además que Castilla-La Mancha superará este mes los 152.000 autónomos, aunque ha advertido de las dificultades que afronta el colectivo por el aumento de costes, la inflación y la burocracia.

Por su parte, la consejera de Economía ha destacado que Rivero "tiene en su ADN la defensa de los derechos de los autónomos" y le ha trasladado el apoyo del Gobierno regional.

Finalmente, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha felicitado a Rivero y ha reclamado que se escuchen las reivindicaciones de los autónomos, denunciando que siguen siendo considerados "trabajadores de segunda" pese a estar al frente de buena parte de las pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía.