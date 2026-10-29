La atención psicológica llega a los equipos de emergencia de Urda para ayudarles a gestionar lo vivido

Teresa Marín, psicóloga desplaza al accidente ferroviario de Urda. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

Un equipo de profesionales especializados en atención psicológica en emergencias está prestando apoyo a guardias civiles, militares, efectivos de Protección Civil y otros intervinientes que trabajan en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), con el objetivo de ayudarles a gestionar el impacto emocional de las escenas vividas y prevenir posibles secuelas psicológicas una vez que regresen a su actividad cotidiana.

Así lo ha explicado a Europa Press Teresa Marín, psicóloga y formadora de cuerpos y fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, quien ha señalado que su labor se centra en atender a quienes están participando directamente en el operativo, desde los efectivos de seguridad hasta los operarios y voluntarios que colaboran en distintas tareas.

"Cualquier tipo de interviniente está en una situación que no es normal y que el cerebro la recibe como algo muy impactante", ha explicado Marín, quien ha incidido en la importancia de ofrecer herramientas individualizadas para que lo vivido durante estas jornadas tenga las menores consecuencias posibles.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar los pensamientos recurrentes sobre las escenas presenciadas. "No entrar en bucle con lo que se ha visto, con lo que se ha sentido", ha señalado la psicóloga, que considera fundamental ayudar a los profesionales a encontrar otros pensamientos cuando abandonen el lugar del accidente.

Marín ha detallado que, ante una catástrofe de estas características, pueden aparecer sentimientos de rabia, ira, frustración e incluso culpabilidad por pensar que podrían haber hecho algo más para ayudar a las víctimas.

Por ello, el trabajo psicológico busca canalizar estas emociones antes de que puedan intensificarse o prolongarse en el tiempo, aunque ha advertido de que experimentar estas reacciones no significa necesariamente desarrollar un problema de salud mental.

"A veces no hace falta ir al psicólogo, a veces ventilamos emociones, organizamos toda esa información tan dolorosa que hemos recibido", ha explicado, defendiendo la importancia de no patologizar todas las reacciones emocionales.

En este sentido, ha insistido en que la intervención actual tiene fundamentalmente un carácter preventivo y de promoción de la salud mental, más que de diagnóstico. "Cuidar a los que nos cuidan", ha resumido.

ESCUCHAR A QUIENES LLEVAN MÁS DE 24 HORAS TRABAJANDO

En esta misma línea, Abraham Brando, integrante del dispositivo de acompañamiento que se ha incorporado este jueves al operativo, ha explicado que su labor consiste en apoyar a los psicólogos y ofrecer una primera respuesta emocional a los afectados.

Aunque también están preparados para atender a familiares que puedan acercarse al lugar del accidente, hasta el momento su trabajo se ha centrado en acompañar a guardias civiles, policías y militares, ofreciéndoles un espacio para desahogarse y compartir sus experiencias.

"Son muchas horas ya, porque ya han pasado 24 horas, hay compañeros que llevan tiempo. Es cierto que están haciendo turnos de relevo, pero no puedes descansar realmente", ha señalado.

Brando ha explicado que este primer acompañamiento permite a los intervinientes expresar lo vivido, aunque considera importante que posteriormente las propias unidades realicen un seguimiento de sus efectivos, una vez hayan descansado y transcurrido las primeras 72 horas.

El objetivo, ha concluido, es ofrecer una atención individualizada, respetando las necesidades de cada profesional y facilitando que puedan gestionar las experiencias vividas durante la emergencia.