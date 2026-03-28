Atendido un hombre de 58 años tras un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar en Cabañas de la Sagra

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TOLEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha tenido que ser atendido in situ por una UVI tras originarse un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar en Cabañas de la Sagra (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes el 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso este viernes a las 21.13 horas desde la calle Margarita de la citada localidad.

El hombre de 58 años que fue atendido en el lugar no tuvo que ser trasladado a ningún centro sanitario. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, bomberos de Toledo y una UVI.