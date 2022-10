El autobús del IMV atiende a 546 personas en sus primeros ocho días, el 42% de ellas para solicitar información

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autobús del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha atendido en sus primeros ocho días de servicio --durante los que ha permanecido en la Comunidad de Madrid-- a un total de 546 personas, el 42 por ciento de las cuales se acercaron hasta él para solicitar información sobre esta ayuda.

Así lo ha indicado este jueves el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, con motivo de la llegada del autobús a Toledo, donde permanecerá hasta este viernes, para desplazarse posteriormente --el sábado y el lunes-- a Ciudad Real.

De esas 546 personas, el 56 por ciento no habían solicitado previamente el IMV por varios motivos, principalmente porque pensaban que no iban a cumplir por requisitos (40%), porque no conocían la prestación (34%) o porque consideraban que su tramitación era "muy compleja" (21%).

El 32 por ciento del total de las personas interesadas han visitado el autobús para resolver dudas y el 19 por ciento restante han pedido acompañamiento para realizar el trámite de solicitud de la prestación.

En su visita al autobús del IMV en Toledo, y acompañado por el subdelegado de Toledo, Carlos Ángel Devia, y por la concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Abellán, Tierraseca ha destacado la labor de este recurso impulsado por el Ministerio de Inclusión y Migraciones con el fin de informar a la ciudadanía sobre los trámites y las políticas ligadas al mismo.

Ha recordado que esta prestación nació en 2020 en plena pandemia para luchar contra la desigualdad derivada de las situaciones de exclusión social y para plantear unas políticas vivas para favorecer la inclusión sociolaboral de los más vulnerables.

Desde su puesta en marcha, "en Castilla-La Mancha son ya 56.000 las personas beneficiarias de esta prestación, algo más de 17.000 lo son en la provincia de Toledo y casi la mitad de los beneficiarios son personas menores de edad".

Respecto al perfil de los demandantes, dos de cada tres titulares del IMV son mujeres y una de cada cinco familias beneficiarias son monoparentales. De hecho, el primer tipo de hogar está formado por una sola persona, ha indicado Tierraseca.

"El IMV no es una simple prestación económica, se engloba dentro de unas políticas vivas que se evalúan constantemente y, sobre todo, se actualizan", ha comentado el delegado, argumentando que, desde el 2020 hasta la actualidad, "se han incorporado algunos elementos importantes relacionados con la inserción sociolaboral de los beneficiarios".

Entre ellos, el complemento de ayuda para la infancia; incentivos al empleo, para favorecer la recualificación de las personas demandantes; dentro de las políticas de choque para afrontar la crisis derivada por la guerra de Rusia, para 2023 se ha incrementado el importe en el IMV del 15%; y en el proyecto de PGE para 2023 se prevé un aumento del 8,5% del IMV para mantener el poder adquisitivo, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El autobús estará ubicado en Toledo en la calle Río Alberche, 37 --frente a la biblioteca 'Almudena Grandes', en el barrio Santa María Benquerencia--, en horario de 9.00 a 18.00 horas (con una pausa de 14.00 a 15.00 horas), y el sábado 29 y el lunes 31 de octubre, con el mismo horario, estará en Ciudad Real capital, en el Paseo Central Pablo Ruiz Picasso de los Jardines del Torreón (a la altura de la calle Palma).

El IMV pueden solicitarlo aquellas personas que tienen ingresos y patrimonio inferiores a la renta garantizada por el IMV y que cumplen una serie de requisitos, como tener entre 23 y 65 años y residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante el último año.

El importe máximo depende de la situación y actualmente es compatible con otros ingresos, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para trabajadores autónomos, mientras no se supere el importe de la renta garantizada establecido para la composición familiar.

Además, el IMV tiene carácter indefinido y se puede seguir cobrando mientras se cumplan los requisitos necesarios ya que la Seguridad Social se encarga de comprobar de forma regular que la prestación sea necesaria en cada caso.