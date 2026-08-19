El autobús de la Red Amparo de C-LM llega este sábado a la Feria y Fiestas de San Julián en Cuenca

Autobus de la Red Amparo en Villalpardo. - JCCM

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha desplegará este sábado, 22 de agosto, en Cuenca, uno de los autobuses de la Red Amparo, coincidiendo con la celebración del Festival Bresh en el recinto de conciertos de La Fuensanta, dentro de la programación de la Feria y Fiestas de San Julián 2026.

La presencia de este dispositivo forma parte de la estrategia impulsada por la Consejería de Igualdad para reforzar la prevención y la sensibilización frente a las violencias sexuales en espacios festivos, acercando además a la ciudadanía, y especialmente a la población joven, información sobre los recursos públicos disponibles, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La delegada provincial de Igualdad, Ana Eloísa Olmeda, ha señalado que "el objetivo principal es preventivo: informar, sensibilizar y contribuir a que nuestras fiestas sean espacios de convivencia, respeto y libertad para todo el mundo".

El autobús constituye una extensión de los recursos especializados de la Red Amparo y funciona como un espacio seguro y confidencial en el que se ofrece información y orientación, además de atención especializada en caso de que alguna mujer pudiera necesitarla.

Olmeda ha insistido en que "la mejor herramienta es la prevención, hablar de consentimiento, de respeto y de relaciones igualitarias, y hacerlo precisamente en aquellos espacios donde se concentra mucha gente joven y donde podemos llegar de una manera más directa".

Además de dar a conocer los servicios que forman parte de la Red Amparo, el dispositivo desarrolla acciones de sensibilización dirigidas a prevenir conductas de acoso o violencia sexual y a fomentar actitudes de respeto en los espacios de ocio.

"Queremos que la gente joven disfrute de San Julián con normalidad, con libertad y con responsabilidad.

La presencia del autobús no responde a una situación de alarma, sino a una apuesta por la prevención y por acercar los recursos públicos a los lugares donde se encuentran las personas", ha añadido la delegada.

Segunda parada en la provincia La presencia del autobús en Cuenca será la segunda parada de este recurso en la provincia este verano, después de su paso por Villalpardo, donde ya desarrolló esta misma labor preventiva y de sensibilización en el marco de las fiestas locales.

Olmeda ha valorado que la Red Amparo llegue tanto a la capital como a los municipios de la provincia, normalizando la prevención y haciendo visible que existen recursos públicos especializados a disposición de cualquier mujer que pueda necesitarlos.

La Red Amparo ofrece atención integral y confidencial a mujeres víctimas de violencia sexual y dispone del teléfono 900 100 114, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.