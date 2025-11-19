Avanzan las obras de rehabilitación de la Casa de los Canónigos de Talavera tras los daños sufridos en 2023

El teniente de alcalde de Talavera de la Reina, David Moreno, en una visita a las obras de rehabilitación de la Casa de los Canónigos. - AYUNTAMIENTO

El primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha destacado los avances en la actuales obras que se están realizando en los edificios de la Casa de los Canónigos, subrayando que desde el Consistorio talaverano "hemos tomado una posición firme en la rehabilitación integral y puesta en funcionamiento de la emblemática Casa de los Canónigos reafirmando nuestro compromiso con la recuperación de este importante patrimonio histórico para el disfrute de todos los talaveranos y visitantes a la ciudad".

Tras la visita de este pasado martes, David Moreno junto al concejal de Patrimonio, Enrique Etayo han transmitido la decisión de que "se están dando los pasos para que la obra tenga continuidad, gracias a los Fondos Europeos que hemos logrado conseguir recientemente", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"La Casa de los Canónigos es un edificio de gran valor arquitectónico y cultural, en el que hemos establecido un plan de acción para su restauración y puesta en valor, esta iniciativa busca no solo preservar la historia y la identidad de nuestra ciudad, sino también convertir este espacio en un lugar de encuentro y disfrute para los ciudadanos".

"La rehabilitación de la Casa de los Canónigos es una prioridad para nuestro Ayuntamiento, estamos comprometidos en devolver a la ciudad este espacio", ha incidido Moreno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina sigue demostrando su "compromiso con la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de sus ciudadanos, asegurando que la Casa de los Canónigos vuelva a ser un lugar emblemático en el corazón de la ciudad".

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya recuperó medio millón de euros de un convenio con Diputación de los años 2022 y 2023 sin ejecutar y ha destinado otros casi 200.000 euros para las labores de consolidación de este edificio.

Las obras se han diseñado en diferentes etapas, que abarcan desde los trabajos más urgentes de seguridad hasta la reconstrucción de las partes más dañadas del edificio.

En una primera fase, ya se ha acometido la estabilización de la fachada sur, la más deteriorada de todo el conjunto, se han desarrollado las labores de intervención de limpieza y desescombro en el interior y exterior de la Casa de los Canónigos, la eliminación de los paños de fábrica con restos de alicatado en mal estado, y la retirada de cercos, restos de cerrajería y carpintería de madera de las ventanas.

En la fase final, se abordarán las operaciones de consolidación y reconstrucción propiamente dichas, entre ellas destacan la recomposición de los muros de fachada, la ejecución de una impostura superior en la fachada sur y la construcción de una cubierta definitiva que permita proteger el conjunto de las inclemencias meteorológicas y garantizar su preservación.

Dicho proyecto de restauración "persigue proteger y revitalizar edificios históricos de Talavera, con el objetivo de que la ciudad mantenga su identidad cultural y patrimonial al tiempo que se abre a nuevas oportunidades turísticas y sociales".