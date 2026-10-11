La avenida toledana Mas del Rivero sufrirá cortes de tráfico desde este martes

Coche de la Policía Local de Toledo - POLICÍA LOCAL DE TOLEDO

TOLEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo informa de los cortes de tráfico previstos en la avenida Más del Rivero y en la calle Coronel Baeza, con motivo de los trabajos para la instalación de una nueva tubería de saneamiento. En concreto, los días 13 y 14 de octubre se cortará al tráfico rodado la avenida Más del Rivero en ambos sentidos.

Durante estas dos jornadas, únicamente se permitirá el acceso desde la rotonda de la Prensa hasta el aparcamiento disuasorio, informa el Consistorio.

Esta actuación afectará al recorrido de la línea 42 de autobús urbano en sentido Zocodover, que circulará por la avenida Barber y la calle Reconquista como itinerario alternativo.

Asimismo, quedarán fuera de servicio las paradas situadas en la avenida Más del Rivero, tanto la ubicada en la propia avenida como la situada frente al colegio, además de las paradas de la avenida Carlos III, frente al aparcamiento y en la esquina con el paseo del Circo Romano.

Por otro lado, la calle Coronel Baeza permanecerá cortada al tráfico rodado desde el 15 de octubre hasta el 25 de noviembre, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Guardia Civil y la avenida Lorenzo de la Plana.

Esta intervención corresponde a la primera fase de las obras previstas en esta calle.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización provisional y utilizar itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los vecinos y usuarios de estas vías ante las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones necesarias para la renovación de las infraestructuras de saneamiento.