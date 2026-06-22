Una avería merma el almacenamiento de los depósitos del Cerro Molina y provoca cortes de agua en algunas zonas de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rotura de un tramo de la tubería de agua que viene de Royo Frío en la zona de Las Grajas ha provocado que los depósitos de agua de Cerro Molina hayan quedado mermados y comience a notarse algún corte de agua en la ciudad, salvo en el Casco Antiguo, según informa el Ayuntamiento de Cuenca.

Según explican las mismas fuentes, ha sido una avería de gran envergadura que ya está arreglada, pues los trabajadores del Servicio Municipal de Aguas llevan con ello desde primera hora de la mañana, de manera que paulatinamente y a lo largo de la tarde se restablecerá el servicio.