Un aviso de suicidio de una niña en TikTok permite localizar a un ciberacosador sexual que captó a 5 menores de Toledo

1072208.1.260.149.20260324132217 Una alerta de suicidio de una menor permite localizar en 24 horas a un ciberacosador sexual en Madrid - POLICÍA NACIONAL

La Policía ha acreditado que vivía "como un fantasma" y que captó a estas cinco niñas vulnerables en Toledo, todas del mismo grupo de amigas

MADRID/TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un 'groomer' por ciberacosar sexualmente a niñas menores de edad tras conseguir localizarlo viviendo "como un fantasma" oculto en pésimas condiciones de salubridad en un piso de Madrid, donde fue arrestado una vez localizado en menos de 24 horas, después de la alerta de una víctima menor de edad con ideas suicidas en la red social TikTok.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, es un español de 28 años con antecedentes por delitos similares y una requisitoria de ingreso en prisión por una sentencia de 2024, lo que motivaba que viviera escondido y sin salir de su casa en el barrio de Moratalaz, desde donde logró captar al menos a cinco niñas, todas del mismo grupo de amigas residentes en Toledo.

OCULTO EN UNA VIVIENDA EN MORATALAZ

"Era un fantasma, vivía ocultando su identidad, no tenía nada a su nombre", han señalado en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la UFAM de Toledo, donde residían las víctimas, niñas de entre 14 y 12 años con trastornos de personalidad.

Los especialistas de la Policía Nacional han alertado del incremento de alertas suicidas tramitadas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, con 126 casos en 2025. Además, han puesto en valor la importancia de que nadie comparta imágenes comprometidas a través de las redes sociales con desconocidos. "En la red casi nadie es quien dice ser", han recordado.

En concreto, este 'groomer' se ocultaba en un bloque de viviendas en el barrio de Moratalaz con su exnovia y el padre de ésta, y usaba dos teléfonos móviles para hacerse pasar por un menor de edad para captar a través de redes sociales a menores vulnerables para que le enviaran contenido sexual, llegando a ofrecer dinero a cambio. "Estaba 24 horas conectado", han indicado.

La investigación se inició cuando los agentes recibieron a finales de enero una alerta de posible suicidio de una usuaria de 14 años de edad en una publicación en directo en la red social Tik-Tok, iniciándose las diligencias policiales por 'bullying' y 'grooming'. En menos 24 horas, los agentes consiguieron localizar al 'groomer', que es como se conoce a los depredadores sexuales en Internet. Fue detenido el 25 de febrero.

OFRECÍA HASTA 300 EUROS A LAS VÍCTIMAS

La investigación ha constatado que, una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, les solicitaba imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual, llegando a ofrecer a veces entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones. También accedía a los contactos de las menores, por lo que podía extender su red de posibles víctimas.

Las imágenes luego las compartía con otros contactos si las niñas no accedían a quedar con él en persona, como sí llegó a ocurrir al menos una vez con una menor en una estación de autobús de Toledo. La menor, al ver que era un adulto, salió corriendo, pero consiguió persuadirla de nuevo asegurando que tenía un aspecto avejentado debido a que padecía cáncer.

Los agentes dieron con su paradero en un domicilio de la capital, en el barrio de Moratalaz, donde vivía escondido en condiciones pésimas de salubridad, con cuatro perros y rodeado de excrementos, y sin salir de casa desde hace años para realizar trámites como renovar el DNI o el carnet de conducir.

En este sentido, los investigadores sospechan que el 'groomer' utilizaba la identidad de su hermano gemelo para poder pasar desapercibido.