Ayudar a ordenar datos para mejorar la gestión ciudadana en C-LM, objetivo de la Cátedra del Dato de UCLM y Junta

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, han firmado el convenio para la puesta en marcha de la Cátedra ‘Inteligencia del Dato’. - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con el Gobierno regional echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, han firmado este miércoles el convenio para la puesta en marcha de esta Cátedra, que será financiada por el Ejecutivo con 290.000 euros.

"Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos", ha afirmado Martínez Guijarro, que ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y "hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico".

El fin es que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, ha afirmado Guijarro.

En esta misma línea, ha señalado que este objetivo se plasma en la Ley de Simplificación Administrativa que este sábado cumple un año desde su entrada en vigor. Ligado a esta normativa, el Gobierno regional trabaja "en un decreto ómnibus" que ayudará a modificar muchísimos procedimientos, y que se hará público "en su momento".

En este punto, ha señalado que el 'Espacio Ciudadano' es otra de las medidas ligada a esta ley, "un espacio de datos donde se utilizan datos de la ciudadanía que están en distintos lugares de la Administración regional", y que con su puesta en marcha ayudará a mejorar la prestación de servicios o la concesión de subvenciones.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que "en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental" y por ello "la Cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida" con "formación, investigación y transferencia de conocimiento".

"El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta", ha augurado.

En este punto, el rector ha señalado que con la firma de la cátedra de la UCLM cuenta con 26 cátedras de colaboración y 21 aulas, lo que supone un "incremento sustancial en los últimos años".

Por su lado, el codirector de la Cátedra, Francisco Parreño, ha puesto en valor que este espacio va a contribuir a que los datos se conviertan "en conocimiento útil para mejorar la toma de decisiones, la gestión pública y los servicios que reciben los ciudadanos".

"Vivimos en un momento en el que todas las organizaciones generan y utilizan datos de forma constante. Sin embargo, disponer de datos no significa necesariamente aprovecharlo bien. Para que los datos tengan valor deben estar bien definidos, bien documentados, bien protegidos y bien gobernados", ha afirmado.

Esta Cátedra permitirá crear "materiales abiertos, vídeos breves, recursos online y cuestionarios que permitan acercar estos temas a públicos diferentes, a estudiantes, a empleados públicos, profesionales, empresas y ciudadanía".

Uno de los primeros ámbitos de interés "será la compartición segura de datos entre administraciones, especialmente en sanidad y servicios sociales", ha precisado.

Además, por medio de esta Cátedra se quieren "impulsar premios de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster relacionados con la inteligencia del dato", de forma abierta a todas las facultades y escuelas de la UCLM.

Se promocionarán jornadas, seminarios y espacios de trabajo compartidos, actividades que permitan conectar a estudiantes, investigadores, empleados públicos, empresas y entidades sociales alrededor de "retos reales basados en datos", por medio de "una estructura abierta y participativa".