Las ayudas de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo de C-LM podrán solicitarse desde este viernes

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo dotadas con un presupuesto de 300.000 euros.

Así se recoge en la convocatoria que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la que se indica que la cuantía máxima individual de cada subvención no podrá exceder del 80 por ciento de los gastos subvencionables del presupuesto correspondiente al solicitante, con un máximo de 50.000 euros por proyecto, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria y de su extracto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En concreto la fecha para presentar solicitudes será desde el 5 de septiembre hasta el 18 de septiembre de 2025.

Entre los requisitos de la convocatoria está el que la entidad tenga su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha o bien que el proyecto objeto de la subvención esté relacionado con la identidad de la Comunidad Autónoma, es decir, que se trate de una obra de un autor célebre de la región o una obra que trate de un personaje castellanomanchego relevante o verse sobre un hecho histórico de Castilla-La Mancha.

Hay que recordar que estas ayudas fueron recuperadas en el año 2018 por el Gobierno regional y a ellas se han destinado ya 1,8 millones de euros llegando a financiar 90 proyectos.