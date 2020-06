Las ayudas de comedor y libros en C-LM se podrán solicitar desde la próxima semana

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las familias castellanomanchegas que quieran solicitar las ayudas de libros de texto y comedor escolar lo podrán realizar desde la próxima semana. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto conceder 94.300 becas para las que ha aprobado una inversión de 11 millones de euros, ocho de ellos para las de comedor y tres millones a libros de texto.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al decreto por el que se conceden estas ayudas, tal y como ha detallado en rueda de prensa la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

Con estas ayudas el Gobierno regional "impulsa políticas que garantizan la igualdad de oportunidades", porque, si hace años era un necesidad, para este curso se verá incrementada por las consecuencias económicas y sociales que la pandemia ha generado en el ámbito familiar", ha afirmado Rodríguez.

Tras recordar que se mejoró la fórmula de acceso a estas ayudas en el periodo 2018/2019 uniendo ambas, como novedad, este año se realizará la renovación automática de las ya concedidas el pasado, aunque esto no quiere decir que quien tenga una necesidad "sobrevenida" y que no haya tenido beca en cursos anteriores, no vaya a poder acceder a las mismas, ha precisado la titular regional de Educación.

El pasado año fueron 25.558 los becados de comedor, y la previsión es que el próximo curso el número aumente potencialmente al menos en un 10 por ciento, de manera que los becados asciendan a más de 28.000. Las ayudas se podrán conceder para acometer un 50 por ciento del coste del servicio y un 100%, y los beneficiarios son alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.

De las ayudas de libros de texto se podrán beneficiar alumnos matriculados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, Se estiman que la solicitarán un 31%, esto es 66.300 alumnos, de los cuales un 52% la podrá pedir del cien por cien --tramo 1-- y un 48% tendrá acceso a un cincuenta por ciento de la ayuda --tramo 2--.

Ambas se concederán en función de la renta ambas, se organizan teniendo en cuenta los tramos de renta, cuyo umbral se ha bajado por parte del Gobierno regional para que "tengan acceso un mayor número de alumnos".

Actualmente disponen de ayuda más de 23.800 alumnos en Castilla-La Mancha, de los cuales 1.740 reciben beca por transporte escolar o por ser alumno de Educación Especial.

COMEDORES EN PERIODOS VACACIONALES

El decreto aprobado este martes contempla además la regulación de comedores en periodo vacacional, cuyo servicio fue usado por 7.300 escolares el pasado curso. La consejera del ramo ha señalado que este año desconocen el número definitivo de alumnos a los que llegará este servicio.

Tras las medidas de confinamiento se puso en marcha el proyecto de puntos recogida de comida, pero una vez que se han levantado, se han retomado los convenios con los ayuntamientos para poner en marcha el servicio de comedor en verano, para que los niños que lo necesiten no se queden sin una comida al menos durante el día.

Rodríguez también ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará este miércoles la convocatoria de 2020 de ayudas de formación al alumnado que ha participado en acciones de Garantía Juvenil. Esta línea está dotada con 300.000 euros y se beneficiarán 500 alumnos, en régimen de concurrencia competitiva.

El alumno que cumpla con los requisitos para poder acceder a estas becas y haya terminado su formación podrá formular su solicitud en un plazo de 30 días siguientes a la fecha de finalización de cada periodo formativo o de la fecha de publicación del DOCM de esta convocatoria.