Las ayudas del Gobierno de España permitirán abordar en Cuenca hasta 160 actuaciones en pueblos afectados por la dana

CUENCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas concedidas por el Gobierno de España a 40 municipios conquenses afectados por la dana de octubre de 2024 permitirá ejecutar unas 160 actuaciones, según ha informado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Los trabajos importantes están relacionados con las carreteras, caminos rurales y las redes de saneamiento. La obra de mayor envergadura será la reconstrucción del puente de la CUV-5009 en Garaballa, que costará 6,7 millones y contará con una ayuda de 3,3, mientras que la actuación de menor cuantía, en un camino de Fuentelespino de Moya, tendrá un presupuesto de unos 653 eudix.

Los 13,5 millones de euros concedidos por el Gobierno de España cubrirán el 50% de los trabajos de reparación de infraestructuras afectadas por el temporal. La otra mitad será aportada por la Diputación Provincial y los propios ayuntamientos.

Las subvenciones para la reparación de vías e infraestructuras municipales se lanzaron en febrero y fueron resueltas por el Consejo de Ministros la semana pasada.

"Ha sido una resolución rápida y eficaz que demuestra la eficacia del cambio de modelo de gestión de ayudas para catástrofes del Gobierno de España", ha apuntado.

Tolón ha recordado que esta línea no incluye Mira, que cuenta con su plan propio de reconstrucción y ha indicado que el conjunto de ayudas del Gobierno de España a los municipios afectados por la Dana de octubre de 2024, incluyendo esta localidad, supera los 40 millones de euros.

Tolón ha tenido un recuerdo para las siete víctimas del temporal en Castilla-La Mancha, seis en Letur y una en Mira, aprovechado para destacar la labor de la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, en la coordinación de medios durante esta crisis.

Por su parte, Fernández ha asegurado que los expedientes para la concesión de estas ayudas del Gobierno se han elaborado con una "atención personalizada" a los municipios afectados.

Además, técnicos de la Subdelegación del Gobierno están colaborando en la tramitación de expedientes de la Comunidad Valenciana.