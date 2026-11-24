Minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este martes en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, los cambios técnicos en la urbanización del sector 3, donde se construirán más de 460 viviendas, con apoyo de todos los Grupos Municipales con representación.

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Julián Garijo, ha sido el encargado de presentar y defender el del programa de actuación urbanizadora para adaptarlo a requerimientos técnicos en ámbitos como el suministro eléctrico o el tanque de tormentas para aguas pluviales 24 de noviembre de 2026, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La modificación pretende según ha dicho el concejal "adaptar el proyecto de actuación urbanizadora a circunstancias sobrevenidas durante las obras en esa zona de crecimiento urbano. Se trata de responder a imposiciones técnicas marcadas por informes sectoriales o de empresas suministradoras, como la instalación de electricidad y la tipología de los centros de transformación, además de aspectos relacionados con el tanque de tormentas que recoge las aguas fluviales del sector".

El concejal ha recordado que con el desarrollo del sector 3 del Plan de Ordenación Urbana, junto al barro Cañicas-Imaginalia, se construirán más de 460 viviendas, de las que 150 tendrán protección pública, con 20.000 metros cuadrados de equipamientos, casi 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, 4.500 metros cuadrados para uso terciario o comercial, y aparcamientos repartidos por todo el ámbito con casi 300 plazas en la calle.

También en el ámbito de Urbanismo, se ha aprobado la resolución de los recursos de reposición presentados contra el acuerdo plenario del pasado 24 de septiembre, relativo al proyecto de expropiación forzosa necesario para ejecutar el Vial Verde que conectará la Avenida de España, la Ciudad Deportiva y La Pulgosa.

Julián Garijo ha informado de que se ha conformado el canjeado de todos los viales, del aparcamiento y de las zonas ajardinadas en su capa de tierra, así como de las distintas zonas de juego.

Asimismo, señala que se ha actuado en las zonas verdes y jardineras de los viales, que se están rellenando con tierra vegetal, al tiempo que han comenzado los trabajos de canalización del alumbrado y las telecomunicaciones, apuntando que está previsto que próximamente comiencen los trabajos de colocación de bordillos.

Garijo ha puesto así en valor los avances que está experimentando este proyecto, que permitirá seguir mejorando las conexiones y los espacios de uso público de la ciudad, mediante un nuevo itinerario verde entre la Avenida de España, la Ciudad Deportiva y el entorno de La Pulgosa.

AYUDA DE 2.000 EUROS A LA ESCUELA INFANTIL DE AGUAS NUEVAS

Por otra parte, la sesión plenaria también ha abordado una propuesta de subvención directa a la Escuela Infantil de Aguas Nuevas, aprobada también con el apoyo de la totalidad de los grupos.

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha defendido esta ayuda porque "se trata de un centro educativo que no sólo atiende a niños y niñas de Aguas Nuevas, sino también a alumnado de nuestras pedanías, como El Salobral y Santa Ana. Y queremos reconocer esa labor y colaborar en el sostenimiento de un servicio público educativo del que también se benefician las familias de nuestras pedanías".

Molina ha agradecido el voto a favor de todos los grupos "porque el compromiso con la educación no debe quedarse únicamente en las palabras, sino que debe traducirse en hechos, en recursos económicos y en actuaciones concretas como la que hoy traemos a este Pleno".

INFORME DE MOROSIDAD

En el ámbito de dación de cuentas, la sesión plenaria ha abordado el informe de morosidad del Ayuntamiento correspondiente al tercer trimestre de este año, que refleja una continuidad en la tendencia a la baja de este indicador con un periodo medio de 17,4 días en el pago a proveedores, frente a los 18,8 del trimestre anterior, consolidándose como una de las administraciones que antes paga sus facturas.

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha asegurado al dar cuenta al Pleno de este informe que "pagar en un período corto de tiempo es fundamental para que los proveedores tengan confianza en el Ayuntamiento", y ha agradecido el trabajo de los servicios municipales de Compras y Tesorería para mantener estos datos positivos.

MOCIÓN CONJUNTA POR EL 25N PERO SIN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

También en la sesión plenaria, que ha arrancado con un minuto de silencio en repulsa del asesinato por violencia machista de Villarrobledo, ha aprobado una moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Unidas Podemos, en la que se reafirma reafirmado su compromiso con la defensa de su libertad, dignidad, igualdad y derechos fundamentales.

A través de esta moción, el Pleno ha expresado su recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y sus familias, garantizando su compromiso con su protección, atención y acompañamiento integral.

La moción aprobada apuesta por impulsar acciones de sensibilización, educación y prevención de la violencia de género, especialmente entre los jóvenes, prestando especial atención a las nuevas formas de violencia digital y fomentando relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la libertad.

La concejala socialista Verónica García ha celebrado que se alcance una moción conjunta, aunque ha lamentado que el Ayuntamiento se haya quedado un año más sin Declaración Institucional por el 25N por el rechazo del Grupo Municipal Vox.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha manifestado su satisfacción tras la aprobación en el Pleno de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Centro de la Mujer, de tal manera que quede cubierto su servicio de asesoría jurídica.

MOCIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Finalmente, la sesión plenaria ha abordado varias mociones presentadas por los Grupos Municipales. Entre ellas, una inicativa presentada por el Grupo Municipal Vox, para impulsar la adaptación a lectura fácil de los temarios de las oposiciones municipales dirigidas a personas con discapacidad intelectual, que ha sido aprobada por unanimidad de los Grupos.

Durante su intervención, la portavoz de Vox, Lorena González, ha celebrado el consenso alcanzado entre todas las formaciones políticas, destacando que "hay pocas ocasiones en las que este Pleno habla con una sola voz, y lo que hoy aprobamos no pertenece a ningún grupo político, sino a las personas con discapacidad intelectual de Albacete y a sus familias".

Por el contrario, se ha rechazada una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para dotar a la ciudad de un nuevo auditorio en el barrio de San Pablo. La concejala del PSOE Ana Albaladejo ha lamentado el rechazo del PP a la iniciativa, argumentando que este Auditorio Municipal contribuiría a fortalecer el Distrito 5 y descentralizaría la propuesta cultural.

Frente a la propuesta, el PP ha presentado una enmienda transaccional para llevar a cabo estudios técnicos, urbanísticos y económicos para analizar la necesidad de proyectar y construir un segundo Auditorio Municipal en la ciudad, ya que según el titular de Urbanismo, Julián Garijo, "la parcela que propone el PSOE para esa infraestructura está prevista en el planeamiento como zona verde, por lo que es inviable construir ahí un auditorio".