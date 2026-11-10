El Ayuntamiento de Albacete denuncia actos vandálicos en los aseos de los Jardinillos

Actos vandálicos en aseos de los Jardinillos en Albacete
Actos vandálicos en aseos de los Jardinillos en Albacete - AY ALBACETE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 10:50
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ALBACETE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha denunciado los actos vandálicos que se han producido en los lavabos públicos de los Jardinillos, donde personas sin identificar han causado graves daños que han afectado a su uso normal por los ciudadanos.

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de que "en los servicios de caballeros se han llevado cuatro grifos y han arrancado tres tuberías de urinario, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En los aseos de señoras también se han llevado tres grifos y han destrozado un lavabo. Los daños causados se estiman en 4.000 euros para reponer las instalaciones dañadas, además de vernos obligados a cerrar las instalaciones mientras se reparan".

El edil ha lamentado en nombre del Ayuntamiento estos hechos incívicos que afectan al patrimonio púbico, por lo que los ha condenado y ha pedido a la ciudadanía que "informe a la Policía Local de cualquier acción o comportamiento inadecuados, porque el mobiliario urbano y las dependencias de uso público son de todos.

Así, ha señalado que la tranquilidad y la calidad de vida en la ciudad se ven afectadas con este tipo de actos, donde además el valor de los destrozos supera ampliamente el de la mercancía robada".

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