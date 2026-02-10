El Ayuntamiento de Albacete envía de urgencia maquinaria a La Herrera y a la Lobera ante la llegada de agua

Maquinaria pesada enviada por el Ayuntamiento de Albacete para mitigar la llegada de agua a la ciudad y evitar inundaciones por la saturación de la red de colectores. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, sigue muy de cerca la evolución del agua que está llegando a la ciudad ante la "inacción y el silencio" de la Confederación Hidrográfica del Júcar, buscando las soluciones que sean necesarias para mitigar en la medida de lo posible la llegada de tanta agua a la capital a través de su principal colector, el Canal de María Cristina, y evitar las inundaciones producidas en el día de ayer en varias calles, garajes y bajos como Juan de Toledo, Alicante, Letur, Paseo de la Cuba o Gabriel Ciscar.

Concretamente, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir de urgencia, incluso fuera de su término municipal, en colaboración con el alcalde de La Herrera, a quien ha agradecido su colaboración, para evitar que siga llegando tanta agua a nuestra ciudad y, por tanto, más inundaciones, teniendo en cuenta la situación tan crítica que atraviesa por la saturación de un tercio de la red de colectores, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha explicado Manuel Serrano, y siguiendo las recomendaciones de los técnicos, se ha enviado maquinaria pesada a La Herrera y a la Lobera con el objetivo de derivar agua a la balsa de laminación de La Lobera y a la gravera de La Herrera para bajar así la lámina de agua que llega a la red de colectores de la ciudad.

Una situación de emergencia que, tal y como ha asegurado el alcalde, "se podía haber evitado", una vez que el Ayuntamiento había enviado desde el pasado viernes hasta tres cartas a la Confederación Hidrográfica del Júcar, advirtiéndole de lo que lamentablemente ha pasado y solicitándole medidas preventivas que nunca llegaron.

Manuel Serrano ha lamentado una vez más la "sin razón" de la Confederación ante un problema que "es muy sencillo de solucionar si hay voluntad", asegurando que "he contado con la colaboración del subdelegado del Gobierno en Albacete, del presidente de la Diputación Provincial y con el delegado provincial de la Junta, pero del titular de los cauces, solo tenemos el silencio como respuesta".

En este sentido, el alcalde ha asegurado que "una situación de urgencia requiere de medidas extraordinarias, que es lo que el Ayuntamiento está haciendo para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Albacete", asegurando que "lo urgente es actuar y ya habrá tiempo después para hablar de cuestiones competenciales cuando no tengamos problemas de inundación".

Serrano ha recordado que en los últimos días han caído más de 600 litros por metro cuadrado en la Sierra de Alcaraz y la llegada de tanta agua a nuestra ciudad ha hecho que el Canal de María Cristina se haya visto desbordado y un tercio de la red de colectores de Albacete esté colapsado.

El alcalde ha señalado que "cuando una administración que es competente de los cauces que pasan por nuestra ciudad, los cuales han colapsado 120 kilómetros de la red de abastecimiento de Albacete, no responde ni actúa, no solo es una irresponsabilidad, sino una temeridad, porque estamos hablando de poner en peligro vidas humanas, casas, bajos comerciales, sótanos y garajes".

Serrano ha asegurado que no cejará en su empeño de reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que derive agua al Trasvase Tajo Segura para bajar el nivel del Canal de María Cristina y así permitir que se descargue la red de saneamiento de la ciudad.