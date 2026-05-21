Ayuntamiento Albacete instalará un segundo ascensor en el tendido de Sol que hará más accesible la Plaza de Toros

Plano de la instalación del ascensor. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a instalar un segundo ascensor en la Plaza de Toros "con el objetivo de mejorar la accesibilidad y hacer más cómodo y versátil el histórico coso taurino, que también es usado para otros eventos y espectáculos", según ha informado el alcalde y concejal de Accesibilidad, Manuel Serrano.

Las obras tendrán un coste de 68.778,87 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de esta actuación que no supondrá ninguna modificación en la distribución del inmueble ni afectará a elementos arquitectónicos, dado que el ascensor se instalará en el hueco de la escalera del tendido Sol, simétrico al otro ascensor de que ya dispone la plaza, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El proyecto contempla que "es de obligado cumplimiento que el edificio sea accesible para las personas con movilidad reducida". Ya existe un ascensor entre los tendidos 3 y 4, y dado que en el núcleo de comunicaciones vertical de la puerta grande no se podría instalar otro, el único lugar donde cabría y tendría sentido sin dañar ni la estructura ni la arquitectura de la plaza es el hueco de la escalera de los tendidos 9 y 10.

El alcalde ha remarcado que "la colocación del nuevo ascensor respeta plenamente el patrimonio arquitectónico de la ciudad", ya que se ha puesto especial empeño "en que no se vea afectada la arquitectura de ese monumento que es la Plaza de Toros".

Las obras no implican demoler ninguna pieza singular ni ningún forjado, se trata simplemente de adecuar el espacio "a las necesidades de una sociedad inclusiva e igualitaria".

En definitiva, según Serrano, "se ha tenido especial cuidado en no dañar este bien de interés cultural y en solucionar un problema de accesibilidad que afecta a muchas personas, en este caso para garantizar la movilidad entre plantas que hoy se conectan sólo con escaleras".

INTERVENCIÓN SIN DAÑOS

Para ello se ha optado por una estructura metálica con un cerramiento pétreo similar al que tiene el ascensor del tendido de Sombra. "Sólo habrá movimiento de tierras en el foso y cimentación de la estructura, y es una intervención poco profunda que no dañará la estructura del edificio, como tampoco su estética y arquitectura".

El alcalde ha recordado que continuamente se está llevando a cabo inversiones para mejorar la Plaza de Toros y fomentar su uso, tanto para festejos taurinos como para eventos de todo tipo.

Además de las actuaciones en la enfermería se han hecho otras para seguridad y accesibilidad de espectadores y también para mantenimiento. Así, se ha cambiado la iluminación, se han instalado barandillas de protección en el graderío superior de andanadas y palcos, se han sustituido los portones del patio de caballos y de la puerta de arrastre, se ha colocado señalética de época en hierro fundido, y se ha remodelado la zona destinada a la Escuela Taurina y la capilla.