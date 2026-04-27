El Ayuntamiento de Ciudad Real adquiere cuatro parcelas en el Polígono Oretania por 3,2 millones de euros

El portavoz del equipo municipal de Gobierno, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde a la adquisición de las cuatro parcelas del Polígono Oretania, por una cuantía total de 3,2 millones de euros.

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha avanzado que la entidad estatal recibirá pronto un dinero con el que espera se cumpla la promesa realizada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien hace semanas comprometió ese importe económico para la promoción de vivienda asequible en la capital.

Y sobre el propio Parque Industrial Oretania, Arroyo ha avanzado que el Consistorio capitalino va a "seguir reclamando un precio más justo y más equitativo" para las parcelas del polígono de la capital que actualmente tienen "un precio desproporcionado con respecto a otros polígonos de la provincia" con el objetivo de "intentar atraer riqueza y empresas a Ciudad Real".

Según informa el Ayuntamiento, en la sesión de este lunes, la Junta de Gobierno Local también ha tramitado este lunes 11 nuevas licencias aprobadas por el área de urbanismo para el inicio de proyectos de construcción muy diversos.

Entre ellas, se ha concedido licencia para una nave en el Polígono Industrial Avanzado destinada a instalaciones de climatización y energías renovables, para la construcción de 20 nuevas viviendas en la calle Río Miño y para las obras del Centro de Salud número 4 que se ubicará en la calle Giraldo de Merlo.

El portavoz ha afirmado que este nuevo paquete de licencias urbanísticas viene a plasmar una vez más la agilidad en la tramitación que ha logrado el Ayuntamiento de Ciudad Real tras la puesta en marcha del Plan de Simplificación Administrativa.

En materia de nuevas inversiones, Arroyo ha dado a conocer que se ha aprobado el inicio de los trámites necesarios para la ejecución de las obras de renovación del césped de la Ciudad Deportiva Sur, con un montante de 248.000 euros, IVA incluido.

De igual forma, se ha adjudicado el proyecto de la calle Carlos López Bustos a Proimancha, Ingeniería y Construcción con un coste aproximado de 154.000 euros más IVA. Supondrá la adecuación del asfaltado, la mejora del estado para la circulación de vehículos, de los acerados y del paso de peatones así como de los accesos al aparcamiento situado junto al IES Maestro Juan de Ávila.

Además las obras permitirán dar continuidad al carril bici de la calle Camilo José Cela, para conectar la zona universitaria con el centro de la ciudad.

En la sesión de este lunes, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el refuerzo especial de limpieza que empezará a funcionar el próximo 4 de mayo, hasta el día 31 de octubre, por importe de 400.000 euros.