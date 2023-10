El Ayuntamiento de Ciudad Real analizará estructuralmente la plaza de Cervantes ante los "hundimientos" producidos

CIUDAD REAL, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha encargado a una empresa externa el estudio del subsuelo de la céntrica plaza de Cervantes de la capital provincial tras detectarse nuevos hundimientos en la zona, que provocaron, hace unos años, que un edificio tuviera que ser demolido por problemas estructurales.

Así lo ha indicado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles para valorar la gestión del equipo de Gobierno durante los tres primeros meses de legislatura.

Cañizares ha comentado que, tras la DANA de principios del mes de septiembre, se comprobó que en la plaza de Cervantes se produjeron embalsamientos de agua que atestiguan que la zona está comenzando a hundirse de nuevo, después de las obras realizadas en 2017 para atajar esta problemática.

"El nuevo equipo de Gobierno tiene claro que se debe afrontar la situación para ofrecer una solución", ha asegurado Cañizares, por ello ha avanzado que los servicios municipales ya están trabajando para conocer la dimensión real de la situación.

La primera de las medidas adoptadas ha sido la realización de una cata sobre el terreno, que se llevará a cabo a lo largo de este miércoles, que permitirá conocer el estado de la plaza para así después tomar "las decisiones pertinentes".

PP Y VOX VALORAN LOS PRIMEROS TRES MESES DE GOBIERNO

Por otro lado, el alcalde, Francisco Cañizares, y el primer teniente de alcalde, Ricardo Chamorro, han valorado satisfactoriamente los primeros tres meses de gobierno al frente del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Un nuevo mandato del que se han mostrado satisfechos por el trabajo realizado, centrado en plasmar "un cambio efectivo en la forma de gobierno" y con "un consistorio abierto a los ciudadanos".

El primer edil ha repasado algunas de las primeras medidas adoptadas en estos tres primeros meses, como la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para la atención al vecino en la administración local o la "notable disminución de quejas a través de la aplicación 'Línea Verde', habiéndose reducido las quejas en limpieza en un 40%.

Cañizares y Chamorro también han lamentado los "falsos anuncios" realizados por el anterior equipo de Gobierno que llegó a cifrar en 120 millones de euros los proyectos que el consistorio iba a presentar a convocatorias de los fondos Next Generation. Proyectos que, según ha asegurado, "no existen". Como ejemplos ha citado inversiones necesarias para la ciudad como el desdoblamiento del emisario, valorado en 45 millones de euros, "del que no hay ni proyecto ni dinero".