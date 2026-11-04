El Ayuntamiento de Ciudad Real condena el lanzamiento de huevos a Abascal durante su visita a la ciudad

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un mitin de Vox en Ciudad Real. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha publicado un comunicado en el que condena "de manera rotunda y sin paliativos" el lanzamiento de huevos sufrido este miércoles por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, durante su comparecencia ante los medios de comunicación celebrada esta mañana en la ciudad.

Para el Consistorio, se trata de un comportamiento "absolutamente injustificable" que "merece el rechazo unánime de toda la sociedad, con independencia de las diferencias políticas o ideológicas".

"La violencia, la intimidación y cualquier intento de coacción no tienen cabida en una sociedad democrática y son incompatibles con los valores de respeto, convivencia y libertad que deben regir nuestra vida pública", han apuntado.

El Ayuntamiento ha trasladado su "solidaridad" a Santiago Abascal y a los miembros de Vox presentes en el acto y ha reiterado su rechazo a "cualquier forma de violencia o agresión contra las personas, las sedes de los partidos políticos o las instituciones, con independencia de quiénes sean sus destinatarios".

Asimismo, el Ayuntamiento ha querido expresar su solidaridad y apoyo a la periodista que también ha resultado alcanzada durante estos incidentes mientras desempeñaba su labor profesional.

"El ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y veraz deben estar protegidos y nunca pueden verse comprometidos por actos de violencia. El respeto a los profesionales de los medios de comunicación y a su trabajo es también una garantía fundamental de nuestra democracia", reza el comunicado.