El Ayuntamiento Ciudad Real nombra Hijo Predilecto al buzo que colaboró en el rescate de los niños de Tailandia

Publicado 25/10/2018 19:11:11 CET

CIUDAD REAL, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha nombrado por unanimidad Hijo Predilecto de la ciudad al buzo ciudadrealeño Fernando Raigal por su colaboración en el rescate de los 12 niños y su monitor de la cueva en la que quedaron atrapados durante varios días el pasado verano en Tailandia, país en el que reside este joven de 33 años trabajando en compañías pretrolíferas.

Según su perfil de Linkedin, es especialista en trabajos a gran profundidad y en condiciones extremas, y cuenta con una experiencia de más de 12 años en el sector del buceo. Raigal fue uno de los pocos buzos civiles que trabajaron en la operación, pues la mayoría del operativo eran miembros de la Royal Thai Navy y de otras fuerzas especiales de carácter militar británicos, australianos y estadounidenses, entre otros.

El joven, que actualmente se encuentra en Tailandia, y que ha sido condecorado también con la Gran Cruz al Mérito Civil por el Gobierno de España, previsiblemente volverá a Ciudad Real el próximo mes de diciembre aunque la fecha de entrega del reconocimiento, según la alcaldesa Pilar Zamora, está pendiente "y estamos en contacto con él".

OBRAS CON EL SUPERÁVIT

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado --con la abstención de todos los grupos municipales excepto del equipo de Gobierno-- las obras que se van a ejecutar con los más de 1,2 millones de euros de superávit del año pasado y que incluyen la construcción de la ronda norte de la ciudad por importe de 703.204 euros; el campo de fútbol de césped artificial de Las Casas por 319.905; la pavimentación de la avenida de El Ferrocarril por más de 200.000; y la adecuación de la calle Azuer por más de 50.000 euros.

El grupo municipal Ganemos ha justificado su abstención en que las obras seleccionadas por el equipo de Gobierno no han sido consensuadas con la oposición "y aunque no decimos que no sean necesarias, lo cierto es que también hay otras muchas que hacen falta en la ciudad", ha señalado el concejal Jorge Fernández.

Una apreciación con la que ha coincidido el concejal del PP, Miguel Ángel Poveda, que ha puesto el acento en que todas las obras estén planificadas para concluirse el próximo mes de abril justo antes de las elecciones, aunque ha estimado que no se concluirán como, ha dicho, tampoco otras que en la actualidad están en ejecución.