Ayuntamiento de Ciudad Real presume de su liderazgo en transparencia y defiende una gestión "con resultados"

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha vinculado su reciente liderazgo nacional en transparencia con una gestión municipal orientada a rendir cuentas con resultados, después de que la plataforma Dyntra haya situado al Consistorio en el primer puesto de ayuntamientos más transparentes de España tras su última actualización.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha asegurado este lunes que se trata de un dato "relevante e importante" que deja al Ayuntamiento de Ciudad Real como el más transparente de España, pero ha añadido que la transparencia "no solo es publicar información", sino también rendir cuentas a los vecinos con resultados.

En este sentido, Arroyo ha ligado ese reconocimiento a la mejora en la concesión de licencias urbanísticas, que ha pasado del 42% de expedientes al 65%, lo que supone una subida de 22 puntos porcentuales.

Según ha destacado, esta evolución refleja una mejora del 50% en la tramitación y concesión de licencias.

El portavoz ha defendido que ser transparentes también implica agilizar proyectos y mejorar el funcionamiento administrativo, por lo que ha considerado este reconocimiento una buena noticia para el Ayuntamiento y un "acicate" para seguir trabajando.

En materia urbanística, Arroyo ha informado de la aprobación de un proyecto básico para la construcción de seis viviendas unifamiliares en el entorno de las calles Eslovenia y Bielorrusia.

El portavoz ha enmarcado esta actuación en la actividad ordinaria del área de Urbanismo y en la mejora de los procedimientos vinculados a la concesión de licencias.

MÁS AYUDAS PARA ESCUELAS INFANTILES

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para el pago de las escuelas infantiles, una línea que se puso en marcha el año pasado con una dotación de 15.000 euros.

En esta ocasión, el presupuesto se ha incrementado un 30%, hasta alcanzar los 20.000 euros, con un total de 40 becas para niños de 0 a 3 años. Cada ayuda tendrá un importe de 500 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno ha informado de la adjudicación del contrato del Plan Corresponsables al Grupo SAC por un importe de 143.000 euros más IVA, como adjudicatario de todos los lotes.

El programa incluye cinco actuaciones clave, entre ellas el servicio concilia, el servicio de apoyo en centros educativos y el Espacio Corresponsables durante el curso, dirigido a bebés y niños desde los cuatro meses.

NUEVO PASO DE PEATONES Y ZONA VERDE

Arroyo ha dado cuenta igualmente de la instalación de un paso de peatones en la ronda de la Mata, con el objetivo de mejorar la movilidad con un paso semafórico que conectará la calle Montiel con el centro de la ciudad.

La actuación contempla además la transformación de un solar en una zona verde con abundante arbolado, dentro de las intervenciones municipales dirigidas a mejorar el espacio urbano.